В США вслед за ЕС предлагают внедрить универсальные зарядные устройства для мобильных гаджетов

Трое сенаторов США призвали Министерство торговли разработать план по внедрению универсальных зарядных устройств для мобильных гаджетов.
Сенаторы Эдвард Марки, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс заявили, что США должны последовать примеру Европейского Союза и потребовать от производителей электроники внедрить единое зарядное устройство для мобильных телефонов. Напомним, в ЕС достигли соглашения и готовятся принять закон, который обяжет производителей оснащать портом USB-C смартфоны и другие электронные устройства, начиная с осени 2024 года. Аналогичное правило в отношении ноутбуков вступит в силу позже.
«Политика ЕС может значительно сократить электронные отходы и помочь потребителям, которые устали рыться в ящиках, полных запутанных зарядных устройств, в попытке найти совместимое или купить новое», — говорится в письме сенаторов на имя министра торговли Джины Раймондо.
Согласно заявлению Марки, потребители владеют в среднем тремя различными зарядными устройствами.
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Источник: bloomberg