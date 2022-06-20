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В США вслед за ЕС предлагают внедрить универсальные зарядные устройства для мобильных гаджетов

В США вслед за ЕС предлагают внедрить универсальные зарядные устройства для мобильных гаджетов

Трое сенаторов США призвали Министерство торговли разработать план по внедрению универсальных зарядных устройств для мобильных гаджетов.

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Сенаторы Эдвард Марки, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс заявили, что США должны последовать примеру Европейского Союза и потребовать от производителей электроники внедрить единое зарядное устройство для мобильных телефонов. Напомним, в ЕС достигли соглашения и готовятся принять закон, который обяжет производителей оснащать портом USB-C смартфоны и другие электронные устройства, начиная с осени 2024 года. Аналогичное правило в отношении ноутбуков вступит в силу позже.

«Политика ЕС может значительно сократить электронные отходы и помочь потребителям, которые устали рыться в ящиках, полных запутанных зарядных устройств, в попытке найти совместимое или купить новое», — говорится в письме сенаторов на имя министра торговли Джины Раймондо.

Согласно заявлению Марки, потребители владеют в среднем тремя различными зарядными устройствами.

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Источник: bloomberg


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