Новости Игры 28.08.2025 comment views icon

В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%

Steam объявил рекордную акцию: «магическую RPG» отдают со скидкой -80%, что стало самой низкой ценой для нее.

Ранее максимальный дисконт был -75% и стоимость не опускалась ниже $15. Но теперь Hogwarts Legacy отдают всего за ₴319. Предложение доступно в Steam, а вот во время последней летней распродажи PlayStation Store тайтл немного дороже — ₴399, но такая стоимость более классическая.

Hogwarts Legacy — это RPG с открытым миром, переносящая в Хогвартс конца 19 века. Вы создаете собственного ученика, выбираете факультет, изучаете заклинания, летаете на метле, исследуете Хогвартс, Хогсмид и Темный лес. Сюжет не пересекается напрямую с историей Гарри Поттера и Волан-де-Морта, но погружает глубоко в знакомую вселенную. Можно играть «белым» магом или зайти на темную сторону — система позволяет выбрать самому, кем стать.

В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%

На данный момент продажи перевалили за 30 млн копий. На OpenCritic средняя оценка — 84, при этом 88% критиков рекомендуют проект. На Metacritic игра также имеет 84 балла от критиков и 8.2 от игроков. Платформы — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Warner Bros. уже разрабатывает сиквел Hogwarts Legacy 2но даты продолжения нет. Игра будет сюжетно «согласована» с сериалом о Гарри Поттере, для которого уже выбрали актеров главных героев, любимой семьи Уизли, Дурслей и Малфоев, а также был первый кадр с новым Хагридом. Возможно, продолжение подарит нам расширенные механики и потенциальный мультиплеер, если не удалось насладиться DLC и режиссерской версией первой части. Если вы фанат серии — самое время вместо двух-трех латте приобрести игру в Steam за ₴319.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Наибольший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW получил RTX 5080, улучшение трансляции и любые игры из Steam
Steam Machine возвращается: консоль Valve Fremont появилась в Geekbench
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
Новая Gothic от немцев? Анонсирована экшн-RPG Asterfel "в стиле 2000-х" с открытым миром и мутантами
Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи
«Уничтожение денег и времени»: Гейб Ньюэлл из Valve раскритиковал бизнес-модель «сначала презентация, а потом думать, как реализовать»
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.3 — дверь в центр Скадовска открыта навсегда
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить