В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%

Steam объявил рекордную акцию: «магическую RPG» отдают со скидкой -80%, что стало самой низкой ценой для нее.

Ранее максимальный дисконт был -75% и стоимость не опускалась ниже $15. Но теперь Hogwarts Legacy отдают всего за ₴319. Предложение доступно в Steam, а вот во время последней летней распродажи PlayStation Store тайтл немного дороже — ₴399, но такая стоимость более классическая.

Hogwarts Legacy — это RPG с открытым миром, переносящая в Хогвартс конца 19 века. Вы создаете собственного ученика, выбираете факультет, изучаете заклинания, летаете на метле, исследуете Хогвартс, Хогсмид и Темный лес. Сюжет не пересекается напрямую с историей Гарри Поттера и Волан-де-Морта, но погружает глубоко в знакомую вселенную. Можно играть «белым» магом или зайти на темную сторону — система позволяет выбрать самому, кем стать.

На данный момент продажи перевалили за 30 млн копий. На OpenCritic средняя оценка — 84, при этом 88% критиков рекомендуют проект. На Metacritic игра также имеет 84 балла от критиков и 8.2 от игроков. Платформы — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Warner Bros. уже разрабатывает сиквел Hogwarts Legacy 2но даты продолжения нет. Игра будет сюжетно «согласована» с сериалом о Гарри Поттере, для которого уже выбрали актеров главных героев, любимой семьи Уизли, Дурслей и Малфоев, а также был первый кадр с новым Хагридом. Возможно, продолжение подарит нам расширенные механики и потенциальный мультиплеер, если не удалось насладиться DLC и режиссерской версией первой части. Если вы фанат серии — самое время вместо двух-трех латте приобрести игру в Steam за ₴319.