В субботу Ubisoft анонсирует несколько новых игр по франшизе Assassin’s Creed: две основные и одну мобильную

Как сообщают осведомлённые источники, компания Ubisoft Entertainment в ближайшую субботу анонсирует несколько новых игр в рамках франшизы Assassin’s Creed. Ubisoft ранее намекала, что новые игры будут анонсированы на субботнем мероприятии Ubisoft Forward, заявив, что оно позволит «заглянуть в будущее франшизы».

Assassin’s Creed – это флагманская франшиза компании, игры этой серии разошлись тиражом более 155 млн копий с момента дебюта в 2007 году. Каждая игра в серии имеет разные сеттинги и исторические периоды, такие как Древний Египет или Америка во время Войны за независимость.

По данным источников, пожелавших сохранить анонимность, компания планирует продемонстрировать мобильную игру и две основные игры. Действие одной крупной игры под кодовым названием Red, разработанной офисом Ubisoft в Квебеке, происходит в феодальной Японии. Действие второй крупной игры под кодовым названием Neo или Hexe, разработанной монреальским офисом Ubisoft, происходит на последних этапах существования Священной Римской империи и вращается вокруг судилищ над ведьмами. Эти игры, скорее всего, выйдут не ранее 2024 года.

Также в субботу Ubisoft намерена предоставить больше сведений об игре Assassin’s Creed Mirage, которую официально подтвердили на прошлой неделе. Действие Assassin’s Creed Mirage развернётся в Багдаде в 800-х годах – во времена Аббасидского халифата. Главным героем выступит Басим ибн Исхак, впервые появившийся в Valhalla. Assassin’s Creed Mirage отойдет от элементов ролевой игры, использовавшихся в недавних проектах серии, а вместо этого постарается вернуться к элементам скрытности из более ранних игр.

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Источник: bloomberg