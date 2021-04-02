В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство





Уряд затвердив оновлену форму бланку водійського посвідчення восени 2020-го, але фактично їх почали видавати з 1 квітня 2021 року. Першим оновлений бланк водійського посвідчення під час обміну документу отримав автомобіліст з Київської області.

В МВС зазначили, що інновація поступово завітає і в інші регіони — територіальні центри перейдуть на нові бланки почнуть після закінчення старих зразків бланків.

Новий зразок повністю адаптований під міжнародні вимоги. Всі дані на ньому вказані трьома мовами. Він містить додаткові відомості щодо групи крові водія, а також відмітку про те, згоден він чи ні на посмертне донорство. Вся ця інформація вноситься тільки за згодою водія.

Також на пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію є електронний чіп; завдяки йому співробітники патрульної поліції та прикордонної служби можуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці.