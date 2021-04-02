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В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство

В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство

В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство


Уряд затвердив оновлену форму бланку водійського посвідчення восени 2020-го, але фактично їх почали видавати з 1 квітня 2021 року. Першим оновлений бланк водійського посвідчення під час обміну документу отримав автомобіліст з Київської області.

В МВС зазначили, що інновація поступово завітає і в інші регіони — територіальні центри перейдуть на нові бланки почнуть після закінчення старих зразків бланків.

В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство

Новий зразок повністю адаптований під міжнародні вимоги. Всі дані на ньому вказані трьома мовами. Він містить додаткові відомості щодо групи крові водія, а також відмітку про те, згоден він чи ні на посмертне донорство. Вся ця інформація вноситься тільки за згодою водія.

Також на пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію є електронний чіп; завдяки йому співробітники патрульної поліції та прикордонної служби можуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці.

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