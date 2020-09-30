В Украине презентовали «Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве» (GC3)

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Во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», которая прошла в конце сентября текущего года, был представлен Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве. В качестве основной цели мероприятия организаторы назвали желание объединить ключевых участников киберпространства ради противостояния киберугрозами и в перспективе сделать Украину одним из самых влиятельных кибер-игроков в мире.

В современном цифровизованном мире возникает все больше вызовов и угроз, которые могут привести к остановке бизнес-процессов, потере персональных данных и интеллектуальной собственности, а также серьезных финансовых убытков. Преодолеть киберуязвимость можно только путем взаимодействия и сотрудничества всех игроков киберпространства.

«Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве GC3 — это интеграционная платформа для государства, бизнеса и учебных институтов как украинского так и международного формата, цель которой — разработать новые правила взаимодействия в цифровом мире. Такое сотрудничество позволяет не только оперативно реагировать на киберугрозы, но и предупреждать их возникновение. Задача GC3 — создать площадку для содержательного сотрудничества всех стейкхолдеров киберпространства — государственных, деловых, учебных и научных институтов, как украинских, так и международных игроков этой сферы. Мы хотим создать новые правила взаимодействия в цифровом мире», — подчеркнул Владимир Павелко, со-инициатор и СЕО Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, GC3.

Платформой, объединяющей государственные органы власти, частный сектор и академические круги ради создания безопасного киберпространства, и должен стать Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве (GC3), созданный при содействии Министерства внутренних дел и НАК «Нафтогаз Украины».

В своем выступлении Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков акцентировал внимание на том, что в последние годы Украина чувствовала мощные управляемые кибератаки на государственные и частные учреждения и подчеркнул, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе GC3 интеграционной площадки. Это позволит объединить всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие — усиление системы национальной безопасности Украины.

«Каждый день Нафтогаз является объектом 800 атак в киберпространстве. Сейчас нам удается им противостоять. И надеемся, что с созданием Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, через кооперацию с партнерами, мы будем иметь доступ не только к инструментам защиты, но и превентивного реагирования, станем сильнее и эффективнее», — добавил Андрей Коболев, председатель правления НАК» Нафтогаз Украины «.

GC3 уже выстраивает эффективное сотрудничество с Национальным банком Украины, Службой безопасности Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством обороны Украины, разведывательными органами, Национальной полицией и Министерством цифровой трансформации Украины, Нафтогазом и другими государственными и частными организациями. Кроме того, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с подобными международными центрами из Канады и США. Продуктом плодотворного взаимодействия станет аналитическая информация, доступная участникам платформы, разработка стратегий в киберпространстве, законодательных инициатив, способствующих созданию экосистемы безопасного киберпространства.

Напомним, что недавно Киберполиция Украины заявила о переходе на новый уровень работы и объявила большой набор специалистов.

Источник: Минцифры