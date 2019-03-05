В Украине стартовали продажи бюджетного 5,3-дюймового смартфона TP-Link Neffos C5 Plus с ценником от 1799 грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания TP-Link объявила о начале продаж недорогого смартфона TP-Link Neffos C5 Plus, который отличается наличием FullView-дисплея и «легкой» операционной системы Android Go.

Модель TP-Link Neffos C5 Plus представляет собой бюджетный смартфон нового поколения и отличается от конкурентов сравнительно крупным FullView экраном с соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,34″.

Пользователь cможет выбрать одну из двух конфигураций: с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти либо с 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти при неизменном четырехъядерном процессоре Mediatek MT6580M (Cortex A7) с рабочей частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-400 MP2 (416 МГц).

Смартфон TP-Link Neffos C5 Plus может одновременно работать с двумя SIM-картами, позволяет использовать карты памяти MicroSD емкостью до 64 ГБ, оснащен батареей на 2200 мАч и двумя камерами – основной 5 Мп и фронтальной 2 Мп.

По заверениям производителя, не самое высокое быстродействие аппаратной платформы уравновешивается операционной системой Android Go, которой требуется намного меньше системных ресурсов, чем классической ОС Android.

Смартфон TP-Link Neffos C5 Plus поставляется на рынок Украины в двух цветовых решениях – сером и красном. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 1799 грн для конфигурации 1/8GB и 1999 грн для конфигурации 1/16GB.

Источник: TP-Link