В Украине стартуют продажи 6,1-дюймового безрамочного смартфона Honor 8A c NFC-модулем и Android 9 по цене 3999 грн

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Компания Huawei объявила о старте продаж в Украине смартфона Honor 8A, который дополнит бюджетную А-серию бренда. Новинка отличается 6,1-дюймовым безрамочным дисплеем, наличием модуля NFC, Android 9 и сравнительно невысокой стоимостью.

Модель Honor 8A получила классический дизайн с уже привычным для бренда покрытием с двойной текстурой. В Украине модель будет доступна в двух цветах – чёрном и золотом, в апреле ожидается появление третьей версии в синем цвете. Габариты устройства составляют 156,28×73,5×8,0 мм, вес — 150 грамм.

В верхней части 6,09-дюймового экрана смартфона с HD-разрешением (1560×720 пикселей) размещён каплевидный вырез 3,2 мм для фронтальной камеры, датчиков света и расстояния. Благодаря уменьшению размера выреза на 71,1% в сравнении с обычной конфигурацией, полезная площадь FullView экрана составляет 87%.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор MTK MT6765 (2,3 ГГц), выполненный по 12 нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, емкость хранилища памяти — 32 ГБ. В устройстве предусмотрен слот для двух SIM-карт и одной карты памяти Micro-SD (до 512 ГБ). Заряда аккумулятора на 3020 мАч должно хватать на полный рабочий день.

Смартфон Honor 8A оснащается основной камерой на 13 Мп (f/1.8) и фронтальной на 8 Мп с поддержкой селфи-режима Beauty и распознаванием лица владельца. Из дополнительных особенностей стоит отметить сканер отпечатков, встроенное FM-радио, мощный динамик SmartPA, а также модуль NFC. Работает устройство под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Украинские продажи смартфона Honor 8A стартуют 25 марта 2019 года по рекомендованной розничной цене 3999 грн. Напомним, что в самом конце прошлого года в продаже появился 6,2-дюймовый безрамочный смартфона Honor 10 Lite по цене от 5999 грн.

Источник: Honor