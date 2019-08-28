В Украине запускается первый практический курс обучения IoT на базе Государственного университета телекоммуникаций





Украинский оператор мобильной связи Vodafone совместно с Государственным университетом телекоммуникаций разработал образовательную программу «Интернета Вещей» (IoT), которая позволит украинским студентам получить актуальные знания в перспективной отрасли, а также принять непосредственное участие в разработке и внедрении новейших IoT-проектов в Украине.

Программа обучения рассчитана на пять месяцев и состоит из трех модулей: Device Intelligence and Wearables, IoT Security и Products and Projects. На данный момент в обучении смогут принять участие только студенты четвертых курсов Государственного университета телекоммуникаций, однако в будущем к образовательной программе смогут присоединиться и другие ВУЗы Украины.

Зачисленные на обучение студенты получат доступ к оборудованию в лаборатории интернета вещей, технологической базе Vodafone и смогут поучаствовать во внедрении IoT-технологий в Украине. Регистрация на курс откроется в начале учебного года в Государственном университете телекоммуникаций, где будет проведена вступительная лекция с участием ведущих специалистов Vodafone.

Напомним, что IoT является одним из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна 60% украинцев. В декабре 2018 года оператор Vodafone Украина подключился к глобальной IoT платформе Vodafone, что позволит реализовывать проекты в сферах Smart City, «умного дома», мониторинга состояния дорог и грузопотока, в промышленности и аграрной отрасли и т.п.

Источник: Vodafone