Арсен Аваков: «Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработает с 1 июня, адреса камер (700 штук до конца года) мы можем опубликовать публично»

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На днях Госагентство инфраструктурных проектов Украины заявило, что систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД запустят 1 июня 2020 года, а на сегодняшнем заседании Кабмина эту дату подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

О также заявил, что для урегулирования законодательных несоответствий министр внутренних дел представил правительству на утверждение правки к Постановлению КМУ от 10.10.2017 №833 «О функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме».

«Для запуска автоматической видеофиксации нарушений ПДД команда специалистов провела все необходимые работы, практически все готово. Осталось лишь урегулировать законодательные вопросы и внести последние изменения в постановление Кабмина. Таким образом, система автофиксации нарушений ПДД сможет функционировать уже с 1 июня. Сейчас в тестовом режиме работает 20 камер, вскоре их будет 40. До конца года мы планируем подключить 700 КАФ по всей стране. Соответствующий график и адреса пунктов автоматической фотовидеофиксации мы сможем объявить публично после принятия постановления КМУ», — заявил Арсен Аваков

Нарушения будет фиксировать сертифицированная система «Каскад» от компании «Украинские системные инновации». В случае обнаружения превышения скорости она найдет по номеру в базе полиции соответствующий автомобиль, сформирует штрафную квитанцию и отправит ее владельцу или надлежащему пользователю автомобиля.

Предыдущая дата запуска 1 мая 2020 года была официально подтверждена МВД всего за три дня до наступления срока, 28 апреля 2020 года. Однако уже на следующий день в МВД решили, что в условиях строгого карантина новая система может негативно повлиять на работу определенных подразделений полиции и других организаций, которые должны обеспечивать ее работу. В результате запуск отложили «до окончания карантина».

Напомним, что внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 марта в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер. С тех пор система работает в тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы по ним не выписываются.

Источник: МВД Украины