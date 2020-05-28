1 июня стартует автофиксация нарушений ПДД: В МВД разъяснили, как все будет работать

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В преддверии запуска автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, запланированного на следующий понедельник, 1 июня, в МВД подробно рассказали о механизме привлечения к ответственности водителей.

На сегодняшней пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что изначально система будет фиксировать только нарушения скоростного режима.

«Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД — проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также действующий для ТС запрет на передвижение полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения», — рассказал замминистра.

Камеры уже установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями, а в дальнейшем постепенно будут добавляться по всей Украине. До конца этого года планируется увеличить число камер до 700 штук. На автомагистралях камеры будут установлены за счет государства, в городах и ОТГ — за счет местных бюджетов. Места их установки будут согласовываться с департаментом патрульной полиции Украины.

Фактом нарушения, согласно украинскому законодательству, является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+3 км/час — дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора).

Нарушения будет фиксировать сертифицированная система «Каскад» от компании «Украинские системные инновации». В случае обнаружения превышения скорости она найдет по номеру в базе полиции соответствующий автомобиль и сформирует штрафную квитанцию. К ответственности могут привлечь:

собственника транспортного средства, или зарегистрированного собственником в электронном кабинете водителя надлежащего пользователя;

руководителя юридического лица, или указанное ним ответственное лицо;

лицо, ввозившее транспортное средство на территорию Украины (резидент

или нерезидент).

Постановление выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте заказным письмом в течение трех дней с даты вынесения и может быть обжаловано в течение 10 дней с даты вступления в силу. К слову, эти самые «письма счастья» начнут рассылать уже с 1 июня.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 255 грн и 510 грн — за превышение более чем на 50 км/ч.

На оплату штрафа — 30 дней после вступления постановления в законную силу. При оплате штрафа в течение десяти банковских дней с момента получения постановления его сумма уменьшается на 50%.

По истечении 30 дней, отведенных на оплату штрафа, включается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство — транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) могут арестовать. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Узнать о факте фиксации нарушения можно будет несколькими способами:

с помощью SMS-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на специализированных веб-сайтах МВД или Нацполиции;

от почтальона, доставляющего «письма счастья» по месту регистрации обвиняемого;

от пограничной службы в момент пересечения границы — для нерезидентов,

ввозивших транспортное средство на территорию Украины.

Источник: МВД