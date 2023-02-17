В Украине начались продажи смартфона OPPO Reno8 T – до 8 марта действует льготная цена в 15 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина сообщила об официальном начале продаж в Украине нового смартфона OPPO Reno8 T со 100-мегапиксельной портретной камерой.

С 17 февраля по 8 марта 2023 г. это устройство можно будет приобрести по цене 14 999 грн вместо стандартной цены 16 999 грн.

Технические характеристики OPPO Reno8 T

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления до 90 Гц, типичной яркостью 480 нит и пиковой яркостью 800 нит. Устройство получило 8-ядерный процессор Mediatek Helio G99 с частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного хранилища UFS2.2.

Одной из главных особенностей OPPO Reno8 T производитель называет основную 100-мегапиксельную портретную камеру (объектив с диафрагмой f/1.7), которая позволит пользователям «делать высококачественные портреты с беспрецедентной четкостью и детализацией». Дополнительно предлагается 2-мегапиксельный макро модуль с микролинзами (f/3.3) с 20- или 40-кратным увеличением. И еще доступен 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. На передней панели расположилась 32-мегапиксельная селфи-камера (f/2,4). Основная и передняя камеры способны записывать видео с параметрами 1080p/[email protected]

В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Аппарат содержит модули Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, стереодинамики и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Конструкция OPPO Reno8 T имеет класс защиты IP54. Также производитель обращает внимание на дизайн новинки. ОРРО Reno8 T представлен в двух цветах: Оранжевый (Sunset Orange) и Черный (Midnight Black). Sunset Orange имеет заднюю крышку, изготовленную из стекловолокна и кожи. Версия Midnight Black обеспечивает шелковисто-гладкое ощущение на ощупь. Midnight Black имеет толщину 7,80 мм и весит около 180 г, а Sunset Orange весит около 183 г и имеет толщину 7,85 мм. К модулю камеры добавлено декоративное светоотражающее кольцо.