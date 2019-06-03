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В watchOS 6 появились новые циферблаты, магазин приложений для часов и контроль менструального цикла

В watchOS 6 появились новые циферблаты, магазин приложений для часов и контроль менструального цикла

В watchOS 6 появились новые циферблаты, магазин приложений для часов и контроль менструального цикла


Вслед за tvOS 13 на конференции WWDC 2019 была анонсирована и новая версия программной платформы для умных часов – watchOS 6. В рамках данного обновления не планируется каких-либо кардинальных новшеств, разработчики в основном сосредоточились на улучшениях имеющихся функциональных возможностей.

Начнём с того, что вместе с watchOS 6 владельцам станут доступны новые цифровые циферблаты. Несколько новых и обновлённых версий циферблатов призваны подчеркнуть их графический дизайн, а некоторые из них добавляют дополнительные сведения, которых не было в предыдущих версиях.

Вместе с тем, Apple добавила несколько новых приложений для своих носимых устройств, включая калькулятор, аудиокниги и голосовые заметки. Приложения теперь смогут запускаться локально на часах, не требуя наличия сопутствующего приложение на сопряжённом iPhone. Новые API позволят приложениям передавать потоковое аудио прямо на часы, а также считывать данные в течение более длительных периодов времени, чем раньше.

Кроме того, вместе с релизом watchOS 6 для умных часов будет запущен собственный магазин приложений. Он позволит пользователям просматривать, оплачивать и загружать приложения непосредственно на сами часы. Apple заявляет, что также будет доступна возможность загружать обновления программного обеспечения для самих часов.

В watchOS 6 появились новые циферблаты, магазин приложений для часов и контроль менструального цикла

Наконец, Apple расширяет возможности по контролю состояния здоровья при помощи умных часов. В частности, появится больше информации о физической активности и добавляются способы контроля слуха в шумной обстановке. Новая функция может продемонстрировать, насколько шумной является окружающая среда. Ещё одним новшеством является возможность отслеживания менструального цикла. Новая функция позволит женщинам контролировать свой цикл и получать уведомления о периодах фертильности и примерных сроках начала следующей менструации. Эта функция также будет доступна на iPhone без необходимости использования Apple Watch.

Новая версия watchOS 6 доступна для разработчиков приложения, начиная с этой недели, а потребительская версия появится осенью.

Источник: The Verge

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