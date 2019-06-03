В watchOS 6 появились новые циферблаты, магазин приложений для часов и контроль менструального цикла

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Вслед за tvOS 13 на конференции WWDC 2019 была анонсирована и новая версия программной платформы для умных часов – watchOS 6. В рамках данного обновления не планируется каких-либо кардинальных новшеств, разработчики в основном сосредоточились на улучшениях имеющихся функциональных возможностей.

Начнём с того, что вместе с watchOS 6 владельцам станут доступны новые цифровые циферблаты. Несколько новых и обновлённых версий циферблатов призваны подчеркнуть их графический дизайн, а некоторые из них добавляют дополнительные сведения, которых не было в предыдущих версиях.

Вместе с тем, Apple добавила несколько новых приложений для своих носимых устройств, включая калькулятор, аудиокниги и голосовые заметки. Приложения теперь смогут запускаться локально на часах, не требуя наличия сопутствующего приложение на сопряжённом iPhone. Новые API позволят приложениям передавать потоковое аудио прямо на часы, а также считывать данные в течение более длительных периодов времени, чем раньше.

Кроме того, вместе с релизом watchOS 6 для умных часов будет запущен собственный магазин приложений. Он позволит пользователям просматривать, оплачивать и загружать приложения непосредственно на сами часы. Apple заявляет, что также будет доступна возможность загружать обновления программного обеспечения для самих часов.

Наконец, Apple расширяет возможности по контролю состояния здоровья при помощи умных часов. В частности, появится больше информации о физической активности и добавляются способы контроля слуха в шумной обстановке. Новая функция может продемонстрировать, насколько шумной является окружающая среда. Ещё одним новшеством является возможность отслеживания менструального цикла. Новая функция позволит женщинам контролировать свой цикл и получать уведомления о периодах фертильности и примерных сроках начала следующей менструации. Эта функция также будет доступна на iPhone без необходимости использования Apple Watch.

Новая версия watchOS 6 доступна для разработчиков приложения, начиная с этой недели, а потребительская версия появится осенью.

Источник: The Verge