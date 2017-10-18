В Запорожье построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт. Проект стоимостью 700 млн евро планируют завершить уже в 2019 году

В Запорожской области Украины в 2019 году планируют построить крупнейшую наземную ветроэлектростанцию ​​в Европе суммарной мощностью 500 МВт. Реализацией проекта займется компания EuroCapeNewEnergy, общий объем инвестиций составит порядка 700 млн евро, сообщили представители Запорожской ОГА.

Ветроэлектростанция ​​будет построена на территории Приазовского и Мелитопольского районов Запорожской области, при этом большую часть мощностей (350 МВт) собираются разместить на территории Гирсовской ОТГ Приазовского района. Прогнозный срок реализации проекта — 2019 год, при этом инвестор уже зарезервировал для этого первые 300 млн евро.

Инвестором проекта выступит украинское подразделение компании EuroCapeNewEnergy, ее представители уже подписали договор о вкладе в развитие социальной инфраструктуры Гирсовской ОТГ. Договор предусматривает поэтапное финансирование в развитие инфраструктуры, исходя из соотношения $1 тыс инвестиций на 1 МВт мощности, таким образом инвестор вложит в объединенную территориальную громаду порядка $350 тыс.

На данный момент в Запорожской области уже работает крупная ветровая электростанция Ботиевская ВЭС (ДТЭК). Станция была введена в эксплуатацию в 2014 году и на сегодня является крупнейшей ветровой электростанций на территории Украины: имеет 65 ветровых турбин суммарной мощностью 200 МВт. Общие инвестиции в строительство станции составили около 340 млн евро.

Напомним, что недавно об аналогичном желании заявила китайская компания Tebian Electric Apparatus, которая намерена к 2019 году построить ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт в Николаевской области, вложив в проект порядка $500 млн.

Источник: Правда