Новости Новости 19.09.2023 в 17:56

Ваш последний шанс присоединиться к мастер-классу «Как маркетологу web3-проекта собрать мощное сообщество»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png

ITC.UA

Редакція ITC.ua

20 сентября состоится бесплатный вебинар с сооснователями и топами ITC и Creators Agency. Вера Ворон и Дмитрий Волошин расскажут о силе сообщества в Web3, секретах эффективного использования маркетинговых инструментов в криптовалютной сфере и о том, как вырастить сообщество проекта с нуля до 50 000 человек за месяц.

Это мероприятие будет чрезвычайно полезным для всех, кто развивается в криптопространстве и Web3.

В этом тексте мы рассказываем, что именно будет на вебинаре.

Какие темы рассмотрят спикеры:

  • Рост сообщества с нуля до 50 000 человек за месяц — шаг за шагом.
  • Самые эффективные маркетинговые инструменты в крипте.
  • Сотрудничество с другими проектами для создания крепкого сообщества.
  • Как выбрать качественных инфлюэнсеров и оптимизировать бюджет в 10 раз

Вебинар начнется 20 сентября в 17:00 и продлится 1,5 часа.

Предварительная регистрацияобязательна.
Участие — бесплатное.

Событие будет полезным:

  • Владельцам и руководителям проектов в сфере Web3.
  • Маркетинговым директорам криптокомпаний.
  • Менеджерам крипто сообществ и специалистам по социальным сетям.
  • Всем, кто развивается в криптопространстве и планирует свой карьерный рост.

О наших спикерах:

Вера Ворон — Генеральный директор Creators Agency и сооснователь Creators Media Group. Серийный предприниматель с более чем 15-летним опытом работы в цифровом маркетинге. 

Вера создала с нуля три цифровых и один web3 бизнес. На данный момент общая аудитория ее проектов, технических и web3 сообществ составляет около 4,5 миллионов пользователей ежемесячно.

Дмитрий Волошин — Маркетинговый директор Creators Agency. Серийный предприниматель и стартапер, создал 4 компании и cделал экзит.

Маркетолог по призванию и образованию. Более 10 лет опыта в этой сфере. В рамках рекламных агентств Ghost Marketing, Creators Agency и Real Talk работал с более чем 400 клиентами.

Зарегистрироваться на встречу

О Creators Agency

Агентство продуктового маркетинга для проектов в области Web3 и IT от основателей Creators Media Group, создавших MC.today, Highload и ITC.

  • Более 15 лет опыта в цифровом и стратегическом маркетинге.
  • Более 1500 выполненных проектов для более чем 500 клиентов.
  • Команда из 35 специалистов.

Creators Agency работает как полноценная маркетинговая команда «под ключ». Запуск продукта с нуля или усиление одного из направлений деятельности проекта — вот наша специализация.

Нашим партнером на мероприятии является компания Web3Go, специализирующаяся на бизнес-консалтинге, еженедельных мероприятиях в Лиссабоне и международном нетворкинге.

Вебинар будет проводиться в формате Zoom. У вас будет возможность лично задать вопросы спикерам — присоединяйтесь.

Мы будем очень рады видеть вас!

Статья с партнерскими ссылкамиЭтот материал содержит ссылки на партнеров — это не влияет на контент и политику редакции, но дает изданию возможность для развития.
Завантаження коментарів...

Новые тексты

Посты
Framework Laptop — модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Посты
Ілон Маск вирішив остаточно поховати Twitter
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png

Asyris

Головний Модератор Блогів

Посты
Помилки в статтях авторів і «авторів» новин і оглядів
https://secure.gravatar.com/avatar/85ac5cab8a6554953ffcd91106bc92a1?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/85ac5cab8a6554953ffcd91106bc92a1?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

LOTR_Racer

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить