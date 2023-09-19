Ваш последний шанс присоединиться к мастер-классу «Как маркетологу web3-проекта собрать мощное сообщество»

20 сентября состоится бесплатный вебинар с сооснователями и топами ITC и Creators Agency. Вера Ворон и Дмитрий Волошин расскажут о силе сообщества в Web3, секретах эффективного использования маркетинговых инструментов в криптовалютной сфере и о том, как вырастить сообщество проекта с нуля до 50 000 человек за месяц.

Это мероприятие будет чрезвычайно полезным для всех, кто развивается в криптопространстве и Web3.

В этом тексте мы рассказываем, что именно будет на вебинаре.

Какие темы рассмотрят спикеры:

Рост сообщества с нуля до 50 000 человек за месяц — шаг за шагом.

Самые эффективные маркетинговые инструменты в крипте.

Сотрудничество с другими проектами для создания крепкого сообщества.

Как выбрать качественных инфлюэнсеров и оптимизировать бюджет в 10 раз

Вебинар начнется 20 сентября в 17:00 и продлится 1,5 часа.

Предварительная регистрация — обязательна.

Участие — бесплатное.

Событие будет полезным:

Владельцам и руководителям проектов в сфере Web3.

Маркетинговым директорам криптокомпаний.

Менеджерам крипто сообществ и специалистам по социальным сетям.

Всем, кто развивается в криптопространстве и планирует свой карьерный рост.

О наших спикерах:

Вера Ворон — Генеральный директор Creators Agency и сооснователь Creators Media Group. Серийный предприниматель с более чем 15-летним опытом работы в цифровом маркетинге.

Вера создала с нуля три цифровых и один web3 бизнес. На данный момент общая аудитория ее проектов, технических и web3 сообществ составляет около 4,5 миллионов пользователей ежемесячно.



Дмитрий Волошин — Маркетинговый директор Creators Agency. Серийный предприниматель и стартапер, создал 4 компании и cделал экзит.

Маркетолог по призванию и образованию. Более 10 лет опыта в этой сфере. В рамках рекламных агентств Ghost Marketing, Creators Agency и Real Talk работал с более чем 400 клиентами.

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О Creators Agency

Агентство продуктового маркетинга для проектов в области Web3 и IT от основателей Creators Media Group, создавших MC.today, Highload и ITC.

Более 15 лет опыта в цифровом и стратегическом маркетинге.

Более 1500 выполненных проектов для более чем 500 клиентов.

Команда из 35 специалистов.

Creators Agency работает как полноценная маркетинговая команда «под ключ». Запуск продукта с нуля или усиление одного из направлений деятельности проекта — вот наша специализация.

Нашим партнером на мероприятии является компания Web3Go, специализирующаяся на бизнес-консалтинге, еженедельных мероприятиях в Лиссабоне и международном нетворкинге.

Вебинар будет проводиться в формате Zoom. У вас будет возможность лично задать вопросы спикерам — присоединяйтесь.

Мы будем очень рады видеть вас!