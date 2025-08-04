Новости Кино 04.08.2025 comment views icon

Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг

Можете ли вы представить Лиама Хемсворта в момент, когда его несет на спине большое мохнатое существо? Можете не стараться, поскольку Netflix предложит вам эту замечательную сцену уже в следующих сезонах сериала «Ведьмак».

Согласно Redanian Intelligence, «Ведьмак» привлек актера Адама Безила, известного своим исполнением фэнтезийных существ (Топляк в «Одни из нас») на роль Стучака — представителя подвида кобольдов.

В книгах Анджея Сапковского есть момент, когда Геральт встречает эльфа Аваллак’ха в пещере на горе Хаген. Они ведут интересный разговор, после чего Ведьмак должен каким-то образом спуститься с горы, чтобы снова присоединиться к Ганзе. Тут и приходит на помощь Стучак. Правда, поездка далека от идеальной, что и делает эту сцену такой зрелищной и смешной.

"Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг Анджея Сапковського
Стучак несет на спине Геральта / Иллюстрация Witcher Wiki, Denis Gordeev

Теперь очевидно, что в финальных сезонах появится и Аваллак’х, хотя точно неизвестно кто его сыграет. В «Происхождении крови» роль взял на себя Сэмюэл Бленкин, однако мини-сериал представил другого актера в роли Эредина (Джейкоб Коллинз-Леви вместо Сэма Гейзелдайна), поэтому видение проектов может отличаться.

"Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг Анджея Сапковського
Сэмюэл Бленкин в роли Аваллак’ха в «Ведьмак: Кровное происхождение» / Netflix

Что известно о 4-м и 5-м сезонах «Ведьмака»?

На данный момент Netflix выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в последних двух его место занял Лиам Хемсворт. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению Геральта, в соответствии с «книжным каноном».

«У нас есть очень хороший план, относительно того как представить нового Геральта и видение того, как с этим справится Лиам. Без подробностей, потому что это будет огромным спойлером — но это очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренены в книгах, особенно в 5-й».

Съемки четвертого сезона официально завершены. Фрея Аллан (Цири) прощалась с коллегами по проекту в Instagram еще в конце октября 2024 года, тогда как Хемсворт в том же месяце давал обновления о графике работы.

«Мы снимаемся уже около восьми месяцев. Еще три недели, а потом мы делаем перерыв примерно на четыре месяца, и возвращается в следующем году», — говорил он, намекая на работу уже над пятым сезоном.

Учитывая, что съемки пятого стартовали (и мы уже видели некоторые интересные закулисные кадры), четвертый сезон находится на стадии постпродакшена. Релиз ожидается в 2025 году, однако официального объявления от стриминга до сих пор не было. Ранее нам показали только короткий тизер с представлением Хемсворта в образе, остальные кадры и информацию получаем только из утечек.

Кроме Цири и нового Геральта, очевидно, вернутся Йеннифер (Аня Чалотра) и Лютик (Джои Бейти) наряду с большим составом основного каста первых сезонов. Среди новичков: Шани (Эмили Джо-Янг), Родерик де Ветт (Джек Майерс), Регис (Лоуренс Фишберн) и т.д.

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Согласно синопсиму четвертого сезона, «после шокирующих событий, изменивших Континент, которыми завершается третий сезон, новый рассказывает о Геральте, Йеннифер и Цири, которые сталкиваются с необходимостью путешествовать по опустошенной войной территории с ее многочисленными демонами, отдельно друг от друга. Если они смогут принять и возглавить группы неудачников, в которых окажутся, у них есть шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга».

Никаких других официальных деталей нет, но благодаря третьему сезону нам по крайней мере известно, что Цири присоединилась к группе Крыс (которые так и не получили отдельного сериала), тогда как Йен и Геральт, очевидно, отправятся на ее поиски. Хотя персонаж Чалотры, вероятно, будет занята и попытками компенсировать ущерб, нанесенный кровопролитием в Аретузе и потерей Тиссаи. А еще есть Вильгефорц и Эмгир, которые думают, что им удалось раз и навсегда вернуть Цири домой, хотя она выглядит немного иначе… В общем интересно увидеть, чем все завершится в финале.

Анджей Сапковский напишет еще одну книгу о «Ведьмаке» и это точно: «Я — не Джордж Мартин. Когда что-то говорю, то делаю это»

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