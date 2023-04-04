В Италии полностью запретили ChatGPT – а вот как будут контролировать ИИ-технологии в США, ЕС, Великобритании и Украине

На прошлой неделе итальянская служба защиты данных потребовала от OpenAI временно прекратить обработку данных итальянских пользователей на фоне расследования вероятного нарушения строгих европейских правил конфиденциальности. Регулятор страны ссылался на утечку данных в компании, которая позволила просматривать заголовки разговоров других пользователей с чат-ботом.

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«Похоже, нет никакой правовой подоплеки, которая лежала бы в основе массового сбора и обработки персональных данных для «обучения» алгоритмов, на которые возлагается платформа», — говорится в заявлении регулятора.

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Служба защиты данных Италии также выразила обеспокоенность отсутствием возрастных ограничений в ChatGPT и того, как чат-бот может предоставлять фактически неверную информацию в своих ответах. OpenAI, которую финансово поддерживает Microsoft, рискует столкнуться со штрафом в размере €20 миллионов, или 4% от общего годового дохода, если в течение 20 дней ей не удастся исправить ситуацию.

Однако Италия — не единственная страна, которая наблюдает за быстрыми темпами развития ИИ и его последствий для общества. Другие правительства придумывают собственные правила игры для технологии, но едва успевают за ее развитием. Машины научились писать эссе, создавать реалистичные фото и видео или генерировать строки кода в считанные секунды.

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы не создать мир, в котором люди каким-то образом подчинятся машинам. Технологии здесь, чтобы служить нам; они существуют, чтобы ускорить диагностику рака или помочь людям выполнять работу, которую они не хотят делать. Нам нужно очень тщательно подумать об этом сейчас, и мы должны действовать соответствено с точки зрения регулирования», — говорит Софи Гекфорд, футуролог и советник по глобальным технологическим инновациям американского производителя сельскохозяйственного оборудования John Deere.

Регуляторы взволнованы проблемами с конфиденциальностью данных, связанными с ИИ, а также возможным манипулированием политического дискурса путем создания ложной информации. И вот как страны мира сейчас пытаются усилить контроль над искусственным интеллектом.

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Великобритания

На прошлой неделе Великобритания объявила о планах по регулированию ИИ – новые правила не устанавливают, а лишь просят регуляторов применять существующие. В предложениях, где не упоминается название ChatGPT, указывают некоторые ключевые принципы, которых компании должны придерживаться при использовании искусственного интеллекта в своих продуктах – включая безопасность, прозрачность, справедливость, подотчетность и конкурентоспособность.

Жесткие ограничения в стране не вводятся, там просто хотят убедиться, что компании ответственно разрабатывают и используют инструменты искусственного интеллекта и предоставляют пользователям достаточно информации о том, как и почему принимаются определенные решения.

Во время своего выступления перед парламентом в прошлую среду министр цифровых технологий Мишель Донелан сказала, что внезапная популярность генеративного ИИ свидетельствует, что риски и возможности, связанные с этой технологией, «появляются очень быстро». Применяя «не законодательный подход», правительство сможет так же быстро реагировать на прогресс ИИ и в случае необходимости вмешиваться.

ЕС

Ожидается, что остальная Европа займет более ограничительную позицию по искусственному интеллекту, по сравнению с британскими коллегами, которые все больше отходят от цифровых законов ЕС после выхода страны из блока.

Европейский Союз, часто занимающий ведущие позиции в сфере регулирования технологий, предложил революционный законодательный акт в отношении ИИ, который существенно ограничит использование искусственного интеллекта в критической инфраструктуре, образовании, правоохранительных органах и судебной системе. Документ будет работать параллельно с Общим регламентом защиты данных ЕС.

Как сообщает Reuters, проект правил ЕС рассматривает ChatGPT как форму искусственного интеллекта общего назначения, используемую в программах с высоким риском. Системы искусственного интеллекта высокого риска определяются комиссией как такие, которые способные повлиять на основные права или безопасность людей.

OpenAI может столкнуться с жесткой оценкой рисков и требованием искоренить дискриминацию, возникающую из-за алгоритмов подачи наборов данных.

Но пока Брюссель принимает законы по искусственному интеллекту, некоторые страны ЕС уже рассматривают действия Италии по ChatGPT и обсуждают, следовать ли этому примеру.

«В принципе, подобная процедура также возможна в Германии», – сказал федеральный уполномоченный Германии по защите данных Ульрих Кельбер.

Французские и ирландские регуляторы конфиденциальности связались со своими коллегами в Италии, чтобы узнать больше об их выводах, сообщает Reuters. Орган защиты данных Швеции исключил запрет на ChatGPT.

США

Соединенные Штаты еще не предложили никаких официальных правил контроля за технологией ИИ. Национальный институт науки и технологий разработал национальную структуру, которая дает компаниям, использующим, разрабатывающим или развертывающим системы ИИ, указания по управлению рисками и потенциальным вредом. Но он работает на добровольной основе, то есть фирмы не испытывают никаких последствий за несоблюдение правил.

Пока не было никакой информации о принятии каких-либо мер по ограничению ChatGPT в США.

Напомним, в прошлом месяце Федеральная торговая комиссия получила жалобу от некоммерческой исследовательской группы, которая утверждала, что GPT-4, последняя крупная языковая модель OpenAI, «предвзята, обманчива и представляет риск для конфиденциальности и общественной безопасности», а также нарушает указания агентства по ИИ. Жалоба может привести к расследованию деятельности OpenAI и приостановке коммерческого развертывания ее крупных языковых моделей. FTC отказалась от комментариев.

Китай

ChatGPT недоступен ни в Китае, ни в других странах с жесткой интернет-цензурой, таких как Северная Корея, Иран и Россия. Чат-бот официально не заблокирован, но OpenAI не разрешает пользователям из этих стран зарегистрироваться.

Несколько крупных технологических компаний, таких как Baidu, Alibaba и JD.com, разрабатывают собственные альтернативы ChatGPT, а правительство, конечно, это все контролирует. В прошлом месяце Пекин ввел регулирование так называемых дипфейков, синтетически сгенерированных или измененных изображений, видео или текста, созданных с помощью ИИ.

Китайские регуляторы также ввели правила, регулирующие то, как компании работают с алгоритмами рекомендаций. Одно из требований состоит в том, что компании должны представлять детали работы своих алгоритмов регулятору киберпространства. Такие правила теоретически могут применяться к любому типу технологий в стиле ChatGPT.

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Украина

Функционирование ChatGPT в Украине вообще началось с блокировки — в OpenAI объясняли, что это сделано для того, чтобы «не нарушить санкции, которые с 2014 года распространяются на аннексированный Крым/ЛДНР». При этом блокировалась работа по всей территории Украины, а не только во временно оккупированных Россией регионах. В феврале эту несправедливость исправили.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию liga.net сказал, что соглашается с обеспокоенностью мировых лидеров относительно сверхбыстрого развития искусственного интеллекта и подчеркнул необходимость формирования правильной политики регулирования технологии.

Вместе с тем команда Минцифры в настоящее время изучает возможности внедрения функций искусственного интеллекта в государственных услугах.