Видео дня: процесс разборки флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

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Международные продажи представленных на прошлой неделе флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стартуют 8 марта, но в Китае найти новинки в свободной продаже можно уже с сегодняшнего дня. Автор YouTube-канала pwrdbykyank уже успел разобрать один из экземпляров Galaxy S10+. Энтузиаст не стал мелочиться и задокументировал на видео полностью весь процесс разборки старшей модели нового флагманской линейки. Теперь любой желающий может изучить внутреннее убранство и узнать ряд конструктивных особенностей новинки.

Процесс разборки, как всегда в таких случаях, начинается с демонтажа задней крышки. Последняя удерживается клеем, который размягчается при нагревании, после чего легко поддается демонтажу.

Хорошей новостью является то, что экран и теплораспределительная и защитная пластина, которые крепятся к металлическому каркасу, легко снимаются. По крайней мере, если судить по ролику. То есть, заменить дисплей можно будет без необходимости полной разборки всего смартфона до последнего винтика.

Автор ролика подробно комментирует каждый из этапов разборки, отмечая основные моменты и поочередно демонстрируя различные компоненты устройства. Все комментарии к видео — на английском.

В ролике хорошо видны элементы конструкции, защищающие компоненты от воды.

Из интересного можно отметить внешний вид модуля тройной камеры, который без крышки выглядит совсем иначе, наличие вязкой термопасты и своего рода радиатора вместе с разрекламированной медной испарительной камерой.

После демонтажа экрана можно в деталях рассмотреть его обратную сторону, увидеть и вырез и непосредственно сам модуль фронтальной камеры. Наконец, разрекламированный ультразвуковой дактилоскопический датчик сильно отличается от оптических аналогов, использующихся в большинстве подобных смартфонов. Он очень тонкий и компактный.

К сожалению, в отличие от сайта iFixit, источник не оценивает ремонтопригодность разбираемых устройств в баллах. Но в целом, судя по отчету, разборка Galaxy S10+ не вызывает трудностей при наличии необходимых инструментов. Завершив разборку, автор без проблем снова собрал смартфон.

Вот еще одно видео, на нем запечатлена разборка обычного Galaxy S10:

Источник: GSM Arena