Видеокарта AMD Radeon RX 6800 опережает GeForce RTX 3070 в тестах Basemark





В базе данных Basemark обнаружены результаты тестирования новой видеокарты AMD Radeon RX 6800 (Big Navi), которая уже в ближайшие дни начнёт продаваться пользователям.

Следует отметить, что в базе данных Basemark модель AMD Radeon RX 6800 указана как Radeon RX 6900, поскольку она основана на том же графическом процессоре Navi 21. Устройство тестировалось на платформе X570. Тестовая конфигурация включала материнскую плату MSI MEG X570 GODLIKE и 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X. В системе использовалась последняя версия драйвера (27.20.14501.1206).

Судя по имеющимся данным, видеокарта AMD Radeon RX 6800 (не XT) набрала 14635 баллов в тесте DX12 API и 13846 баллов в Vulkan API. Таким образом, новинка немного опережает конкурирующую модель NVIDIA GeForce RTX 3070, набрала 13662 балла в API Vulkan и 13368 баллов в API DX12. Для сравнения, модель предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti набирает 14089 баллов с API DirectX 12 и 14691 балл с API Vulkan.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что новая видеокарта Radeon RX 6800 примерно на 7-8% быстрее, чем GeForce RTX 3070, и на 4% опережает GeForce RTX 2080 Ti в тесте. При этом новинка обеспечивает примерно сопоставимый с GeForce RTX 3070 результат в Vulkan API. Таким образом, исходя из данных этого теста, AMD Radeon RX 6800 является достойным конкурентом модели GeForce RTX 3070, которая в розничной торговле продаётся на $80 дороже, хотя и предлагает меньше видеопамяти. При этом видеокарта от AMD обладает более высоким показателем TBP на уровне 250 ВТ против 220 Вт у модели GeForce RTX 3070.

Также следует отметить, что видеокарта AMD Radeon RX 6800 обладает отличным разгонным потенциалом. Частоту её графического процессора можно увеличивать до 2,5 ГГц, что должно обеспечить существенный прирост производительности. Напомним, на прошлой неделе такой же разгонный потенциал продемонстрировала и модель Radeon RX 6800 XT. При таком разгоне видеокарта демонстрирует среднее энергопотребление около 208 Вт, а пиковое потребление энергии достигало 269 Вт, немного превышая заявленный показатель TBP. В таком режиме температура графического процессора составляла 60 градусов Цельсия. В отдельные моменты она достигала отметки 63 градуса Цельсия. Инструмент сбора аналитики CapFrameX работал только на протяжении только 60 секунд.

Big Navi clock speeds that make Nvidia cry… ➡️ 2532MHz average OC

➡️ 60° GPU core temp

➡️ stable! pic.twitter.com/nJzEbmzDtJ — CapFrameX (@CapFrameX) November 13, 2020

Скриншот из GPU-z демонстрирует, что при длительном использовании видеокарты AMD Radeon RX 6800 со средней частотой GPU 2,2-2,3 ГГц температура поднимается до 74 градусов Цельсия, а температура hot-spot составляет 95 градусов.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 поступит в продажу 18 ноября по рекомендованной розничной цене $579.

Источник: wccftech