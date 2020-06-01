Видеокарта Intel (Xe) DG1 оказалась медленнее, чем AMD Radeon RX 560 и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti





В интернете обнаружены результаты тестов производительности дискретной видеокарты Intel DG1. И пока что результат нельзя назвать впечатляющим. В плане производительности это устройство не дотягивает до показателей бюджетных моделей AMD Radeon RX 560 и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Сразу нужно сделать несколько пояснений. Дискретная видеокарта Intel DG1 на базе архитектуры Gen12 (Xe) не является потребительским продуктом. Это устройство имеет статус SDV (Software Development Vehicle) и предназначено для применения разработчиками программного обеспечения. Таким образом, оно не поступит в розничную продажу. Также изначально было известно, что версия DG1 не является решением среднего уровня. Фактически, GPU Xe DG1 будет использоваться в составе ультраэнергоэффективных APU Tiger Lake. На самом деле, это мобильное графическое решение, реализованное в виде дискретной видеокарты. Предыдущие тесты демонстрировали 2-кратный прирост производительности графической архитектуры Gen12 (Xe DG1) по сравнению с Gen11 (Ice Lake). Это отличный результат для мобильного устройства, но всё ещё не достаточный для рынка дискретных продуктов.

Что касается данного экземпляра Intel DG1, то по предварительным данным, она содержит 96 исполнительных блоков, что эквивалентно 768 унифицированным ядрам. Графический процессор дополнен памятью объёмом 3 или 6 ГБ (вероятно, стандарта GDDR6). DG1 можно будет встретить и в других вариантах, что даёт надежду на появление и более производительных конфигураций.

Также нужно добавить, что версия DG1 основана на микроархитектуре Xe LP, которая как раз и предназначена для интегрированных решений и устройств начального уровня. Дополнительно Intel работает над микроархитектурами Xe HP и Xe HPC, которые позволят создавать видеокарты среднего и производительного сегмента, а также решения для центров обработки данных, задач ИИ и масштабируемых проектов. По слухам, более производительная дискретная видеокарта, известная как DG2, основана на микроархитектуре Xe HP. Иная микроархитектура может позволить видеокартам на её основе более достойно конкурировать с существующими продуктами AMD и NVIDIA. В частности, для Xe HP предусмотрено использование 16 ядер в каждом исполнительном блоке, это в 2 раза больше, чем в случае LP. Кроме того, сам GPU может включать больше вычислительных блоков. Таким образом, общее количество ядер в графическом процессоре Xe HP может в 4 раза превышать показатель для LP (около 1536-2048 ядер). Это должно обеспечить заметный прирост производительности. Однако сама Intel пока официально не подтвердила существование версии DG2.

Источник: videocardz