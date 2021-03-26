Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti может получить модификации с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6X





Недавно сообщалось, что грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti будет основана на графическом процессоре GA104-400-A1. Пока что сама компания NVIDIA не предоставила данные о характеристиках этой видеокарты своим партнёрам, но уже запланировала провести презентацию устройства в мае этого года.

Наименование GPU GA104-400-A1 указывает, что видеочип будет обладать всеми доступными возможностями – без деактивированных блоков. Пока что серия настольных видеокарт NVIDIA не предусматривает использование полнофункциональной версии графического процессора GA104. Однако в мобильном сегменте уже предлагается такой GPU, он доступен в качестве GeForce RTX 3080 Laptop GPU.

Как ожидается, модель GeForce RTX 3070 Ti не заменит обычную версию GeForce RTX 3070, а дополнит её. Таким образом, NVIDIA будет предлагать обе модели одновременно. Хотя производственные партнёры считают, что в дальнейшем NVIDIA сосредоточится на варианте Ti. Эта версия будет выглядеть более конкурентоспособной по сравнению с предложением AMD Radeon. Что не менее важно, эта версия получит встроенный механизм ограничения майнинга криптовалют, что, теоретически, может снизить спрос со стороны майнеров и стабилизировать цены.

Последние утечки свидетельствуют, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti будет оснащаться памятью Micron GDDR6X (MT61K256M32E-19G) с пропускной способностью 19 Гбит/с на контакт. Слухи также утверждают, что на рынок поступят модификации с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Ранее речь шла только об одной версии, содержащей 8 ГБ памяти. Технически, вполне возможно удвоить память.

В настоящее время запуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti запланирован на май. Однако глобальная нехватка компонентов может внести коррективы в эти планы.

Источник: videocardz