Видеокарты AMD Radeon поколения Navi мешают поиску внеземных цивилизаций

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Ошибка в драйверах видеокарт AMD Radeon серии RX 5700 приводит к тому, что графические процессоры выдают неверные результаты в программном обеспечении для проекта распределённых вычислений SETI@home.

Поскольку существует достаточно много видеокарт поколения Navi, которые задействованы в перекрестной проверке неверных результатов друг друга, большой объём таких данных способен обойти алгоритм платформы и пройти статистическую проверку, тем самым «загрязняя» базу данных SETI@home. Некоторые добровольцы на форуме SETI@home, где обсуждается эта проблема, выступают за запрет или ограничение результатов от участников, которые используют графические адаптеры Radeon серии RX 5700, до тех пор, пока AMD не выпустит исправление драйвера OpenCL.

SETI@home – это научный некоммерческий проект распределённых вычислений, созданный исследовательским центром SETI при Калифорнийском университете в Беркли. Он использует вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев для анализа радиосигналов из космоса.

Источник: TechPowerUp