Видеокарты AMD серии Radeon RX 6600 получат GPU Navi 23, до 8 ГБ памяти GDDR6, интерфейс PCIe Gen4 x8





Ресурс Igor’sLAB поделился эксклюзивной информацией о грядущих видеокартах AMD среднего класса, сердцем которых станет графический процессор Navi 23.

В скором времени ожидается запуск очередного графического процессора AMD на базе новой архитектуре RDNA2. Это решение среднего уровня, которое лучше подойдёт для мобильного сегмента рынка, где в играх популярным является разрешение Full HD. Однако этот же графический процессор будет выпущен и на настольном рынке в составе видеокарт серии Radeon RX 6600. Несмотря на свои небольшие размеры, новый графический процессор будет на равных конкурировать с GPU на базе архитектуры RDNA1, который использовался в видеокартах предыдущего поколения более высокой серии Radeon RX 5700. Таким образом, прирост производительности в результате оптимизаций в новой архитектуре будет ощутимым.

По данным Igor’sLAB, графический процессор AMD Navi 23 имеет площадь кристалла 235,76 мм2, а упаковка имеет размеры 35х35 мм. Видеочип будет предлагаться в различных версиях и конфигурациях, показатель TGP (Total Graphics Power) которых изменяется в диапазоне от 65 Вт до 90 Вт. Таким образом, производители ноутбуков смогут выбрать необходимый им вариант TGP в зависимости от задач.

Источнику удалось получить доступ к BIOS одной из версий мобильного графического процессора AMD Navi 23. При этом можно отметить более низкие рабочие частоты по сравнению с настольной версией видеочипа – 2350 МГц по сравнению с предполагаемыми 2684 МГц для настольного варианта.

Новая утечка Igor’sLAB подтверждает предыдущую информацию о характеристиках подсистемы памяти. Отмечается, что видеокарты с графическими процессорами Navi 23 могут иметь максимум 16 ГБ памяти GDDR6. Для таких конфигураций потребуется использовать чипы памяти ёмкостью по 16 Гбит (2 ГБ). На данный момент известно, что обе модели Radeon RX с GPU Navi 23 имеют объём памяти 8 ГБ. Однако в будущем могут появиться модели с большей ёмкостью, например, в рамках серии Radeon Pro.

Информация Igor’sLAB также свидетельствует, что видеокарты AMD серии Radeon RX 6600 получили поддержку интерфейса PCIe Gen4, но ограничатся лишь 8 линиями. Для таких устройств нет смысла задействовать все 16 линий, так как пропускная способность 8 линий PCIe Gen4 такая же, как 16 линий PCIe Gen3.

Выход видеокарт Radeon RX 6600 ожидается в конце второго квартала 2021 года. Вероятно, во время грядущей выставки Computex можно будет узнать дополнительные подробности о них.

Источник: videocardz