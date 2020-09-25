Видеокарты GeForce RTX 3070 появились в каталогах ряда европейских ритейлеров — €520-€680

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RTX 3070, похоже, ждет судьба старших собратьев RTX 3080 и RTX 3090, которые поступили в продажу в весьма ограниченном количестве и по сильно завышенным относительно рекомендованных ценам. Несколько европейских ритейлеров уже добавили нереференсные варианты GeForce RTX 3070 от AIB-партнеров NVIDIA — цены варьируются от €520 до €680 в зависимости от версии и магазина.

В испанском магазине PC Components предложения начинаются от €520 за простенькие варианты от PNY Dual и Zotac Twin Edge — это на €20 выше рекомендованной цены GeForce RTX 3070 в исполнении Founders Edition. В то же время стоимость вариантов с массивным кулером и заводским разгоном достигает €680.

Вместе с испанским PC Components цены на RTX 3070 засветил британский магазин Overclockers.co.uk — для Великобритании рекомендованная цена RTX 3070 заявлена равной £469. Ниже приводим список предложений на Overclockers.co.uk.

ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix OC: £660;

ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix OC: £630;

PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Epic-X: £560;

ASUS GeForce RTX 3070 Dual OC: £549;

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC: £549;

PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Epic-X: £540;

EVGA GeForce RTX 3070 ICX3: £530;

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4: £530;

Palit GeForce RTX 3070 GameRock: £530;

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC: £530;

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3: £510;

ASUS GeForce RTX 3070 Dual OC: £500;

Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2: £500;

KFA2 (Galax) GeForce RTX 3070 SG: £500;

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro: £500;

Zotac GeForce RTX 3070 Twing Edge: £500.

В продажу RTX 3070, как ожидается, поступит 15 октября. Среди украинских продавцов предложений RTX 3070 пока нет. Рекомендуемая цена видеокарты для украинской розницы составляет 16,8 тыс. грн. Но, учитывая ситуацию RTX 3080/RTX 3090, которые продавали по ощутимо завышенным ценам, наивно полагать, что с младшей RTX 3070 ситуация будет иной.

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Графический процессор GA102 GA102 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 000 28 000 17 000 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 Шина памяти, бит 384 320 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 16 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 октябрь 2020 (предположительно, 15 число) Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499

Источник: Videocardz