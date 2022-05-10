Видеокарты Intel: новые детали выхода графических процессоров Arc Alchemist для ноутбуков и ПК в этом году

В блоге компании Intel появилась подробная информация о дорожной карте выпуска дискретных графических процессоров Arc Alchemist. Компания планирует использовать поэтапный подход, в рамках которого приоритет будет отдан сборщикам систем и OEM-производителям в Китае, когда дело дойдет до настольных видеокарт. В то же время чипы для ноутбуков в настоящее время поставляются исключительно в ноутбуки Samsung в Южной Корее.

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Intel говорит, что работает с другими производителями ноутбуков, такими как Lenovo, Acer, HP и Asus, чтобы их ноутбуки были выпущены с графическими процессорами начального уровня Arc 3 «как можно скорее». Ноутбуки с более мощными графическими процессорами Arc 5 и Arc 7 запланированы на «начало лета». Лиза Пирс, вице-президент и генеральный менеджер Visual Compute Group, пишет, что надеялись, что «доступность будет более широкой», но винят в задержке разработку программного обеспечения и проблемы с цепочкой поставок.

Для ПК Intel называет второй квартал как ориентировочный срок выпуска. Она утверждает, что первые настольные GPU будут начального уровня A3, которые изначально будут доступны китайским сборщикам систем и OEM-производителям (поэтому они не будут доступны как готовый компонент для установки в самостоятельно собранную машину), а затем распространятся по всему миру и среди самостоятельных сборщиков. «Позже этим летом» Intel планирует выпустить более мощные карты Arc A5 и A7 для настольных ПК, опять же начав с профессиональных сборщиков систем, а затем расширив ассортимент.

Это гораздо более точная дорожная карта, чем та, которую компания объявила в феврале, когда она просто сказала, что графические процессоры появятся в ноутбуках в первом квартале, в настольных ПК – во втором квартале, а в рабочих станциях – в третьем квартале. Но Intel приводит несколько причин для такого поэтапного подхода.

Во-первых, начав со сборщиков систем, она может сосредоточиться на том, чтобы ее GPU работали с определенным количеством других компонентов, а не с тем, что может получить сборщик домашнего компьютера.

Во-вторых, китайский рынок, очевидно, имеет «высокий спрос» на эти виды GPU начального уровня, и он физически ближе к заводам, производящим компоненты для плат, в то время как транспортные расходы резко возросли.

Скорей всего сборщики домашних ПК в ЕС и США получат новые графические карты Intel для настольных ПК уже в конце лета. Поскольку ожидается, что Nvidia выпустит новую серию видеокарт 4000 позже в этом году, это может означать, что начинающие GPU Intel столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны очень известного игрока на старте продаж.