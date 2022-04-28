Грядущая дискретная видеокарта Intel Arc Alchemist A770 в тестах показала себя хуже, чем AMD Radeon RX 6700 XT и NVIDIA GeForce RTX 3070

В сети опять засветилась дискретная видеокарта Intel ARC A770, которая в этот раз оказалась замечена в тесте the Puget Bench DaVinci Resolve.

Устройство тестировалось с пока ещё неизвестным пользователям драйвером 30.0.101.1723. Вероятно, это грядущая версия драйвера (сейчас используются версии 1330 и 1660 для различных типов GPU), обеспечивающая поддержку новейших настольных видеокарт серии ARC. Тестовая платформа включала инженерную плату CoffeeLake S UDIMM RVP и процессор Core i5-9600K, которые применяются для внутренних тестов в Intel.

В тесте Puget Bench DaVinci оценивается эффективность рендеринга графики с широким спектром кодеков и параметров. Это не эталонный тест для измерения производительности или качества. Тем не менее некоторые сравнения всё же можно сделать.

И они окажутся не в пользу видеокарты Intel Arc Alchemist A770, которая демонстрирует общий балл более чем вдвое меньший, чем мобильная версия GeForce RTX 3060 (500 против 1023).

Вместе с тем видеокарта Intel Arc Alchemist A770 снова замечена в тесте Geekbench, и в этот раз её результат оказался на 3% лучше, чем при предыдущем тестировании. Но даже несмотря на это улучшение результата, она уступает конкурирующим решениям AMD Radeon RX 6700 XT и NVIDIA GeForce RTX 3070.

Согласно имеющейся информации, видеокарта Arc Alchemist A770 на базе GPU ACM-G10 получит версии с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6 и должна будет конкурировать с моделями NVIDIA GeForce RTX 3060 и 3070.

Источник: wccftech