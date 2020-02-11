Видеокарты Intel Xe (Arctic Sound) получат до 4 GPU, а показатель TDP достигнет 500 Вт





В интернете обнаружена очередная утечка, раскрывающая информацию о грядущих видеокартах Intel Xe с кодовым названием Arctic Sound. Утечка якобы основана на документах внутренней презентации подразделения Intel Data Center Group. Учитывая, что презентация датируется ещё началом 2019 года, некоторые сведения уже могли утратить свою актуальность.

Arctic Sound, скорее всего, станет самой мощной видеокартой Intel, построенной на архитектуре Xe HP, в отличие от мобильной видеокарты Intel Xe DG1, использующей архитектуру Xe LP. Согласно презентации, высокопроизводительные видеокарты Intel Arctic Sound будут иметь от одного до четырёх кристаллов графических процессоров. При этом топовая версия с четырьмя кристаллами получит немалый показатель TDP от 400 Вт до 500 Вт и потребует напряжение питания 48 В. Модели с двумя кристаллами будет достаточно напряжения питания 12 В, а показатель TDP составит 300 Вт. Наконец, устройства на базе одного кристалла получат уже более привычный показатель TDP от 75 Вт до 150 Вт. Предполагается, что это будут клиентские устройства. В то же время версии с большим количеством кристаллов могут быть ориентированы на центры обработки данных.

Презентация не раскрывает информацию о том, каким образом будут связаны отдельные кристаллы в рамках одной видеокарты. Однако слухи утверждают, что Intel будет использовать свою технологию упаковки EMIB с высокой пропускной способностью и память HBM2E.

В документах также не уточняется и количество исполнительных блоков для каждого кристалла. Однако предполагается, что каждый из них получит по 128 таких блоков. В прошлом году графические драйверы Intel дали понять, что устройства DG2 будут доступны в конфигурациях, включающих 128, 256 и 512 исполнительных блоков. Хотя другие слухи говорят, что архитектура DG2 отличается от архитектуры Arctic Sound.

Данные из презентации подтверждают предыдущие слухи о том, что видеокарты Arctic Sound будут оснащены памятью HBM2E. Компания Samsung в настоящее время готовится к запуску массового производства такой памяти. Кроме того, устройства Arctic Sound также получат поддержку высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0, хотя на текущий момент потребительские платформы Intel не предлагают такой поддержки.

Сроки официальной презентации продуктов Intel Arctic Sound всё ещё остаются неизвестными.

Источник: tomshardware