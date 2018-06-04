Видеотрансляция конференции для разработчиков Apple WWDC 2018 [начало в 20:00]

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Ровно через час, в 20:00 по киевскому времени, официально стартует 29 ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2018 (Worldwide Developers Conference). Если вам не повезло достать пригласительный в выставочный центр им. МакЭнери (Сан-Хосе), который находится в непосредственной близости от новой штаб-квартиры компании Apple Campus 2, то мы приглашаем вас к совместному просмотру данного события.

В отличие от абсолютного большинства других компаний, Apple не транслирует событие на Youtube в режиме реального времени и накладывает ограничения на тип устройства и операционную систему. Поэтому посмотреть видеотрансляцию вы сможете только в том случае, если обладаете одним из следующих устройств/ОС:

Мобильные устройства iPhone, iPad или iPod touch с браузером Safari (iOS 10 или новее);

Компьютеры Mac и ноутбуки Macbook с браузером Safari (macOS Sierra 10.12 или новее);

ПК под управлением Windows 10 с браузером Microsoft Edge;

ТВ-приставки Apple TV (второе поколение и старше);

Другие платформы с браузерами Chrome или Firefox и поддержкой MSE, H.264 и AAC.

Для этого стоит перейти на официальную страницу события по следующему адресу.

Ожидается, что в рамках WWDC 2018 компания Apple продемонстрирует разработчикам новые версии операционных систем iOS, MacOS, WatchOS и tvOS, а также обновления API, включая SiriKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit, CoreML и др.

P.S. Если вы не успели посмотреть видеотрансляцию в прямом эфире, то спустя несколько часов Apple скорее всего выложит видеозапись на своем официальном канале.

Источник: Apple