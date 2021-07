Илон Маск забронировал полет на корабле Ричарда Брэнсона

На этих выходных мы вам рассказывали о том, что Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, успешно слетал в космос на собственном корабле VSS Unity. Космоплан поднялся на высоту около 15-20 километров с помощью самолета-носителя, успешно отделился, запустив реактивный двигатель. Он достиг высоты около 80 километров, провел несколько минут в условии микрогравитации и начал снижаться. Спустя несколько минут ракетоплан успешно приземлился в космопорте. Весь полет занял около часа от взлета до посадки.

Еще один космический энтузиаст Илон Маск приобрел билет у своего товарища на космический полет. Пока что не известно какой он по счету в списке из около 600 потенциальных пассажиров SpaceShipTwo, но сам факт свидетельствует о поддержке и дружбе двух миллиардеров.

Thanks for being so typically supportive and such a good friend, Elon. Great to be opening up space for all — safe travels and see you at Spaceport America! #Unity22 @virgingalactic https://t.co/fLCoeJOPJJ

— Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021