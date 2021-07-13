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Илон Маск забронировал полет на корабле Ричарда Брэнсона

Илон Маск забронировал полет на корабле Ричарда Брэнсона

Илон Маск забронировал полет на корабле Ричарда Брэнсона


На этих выходных мы вам рассказывали о том, что Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, успешно слетал в космос на собственном корабле VSS Unity. Космоплан поднялся на высоту около 15-20 километров с помощью самолета-носителя, успешно отделился, запустив реактивный двигатель. Он достиг высоты около 80 километров, провел несколько минут в условии микрогравитации и начал снижаться. Спустя несколько минут ракетоплан успешно приземлился в космопорте. Весь полет занял около часа от взлета до посадки.

Еще один космический энтузиаст Илон Маск приобрел билет у своего товарища на космический полет. Пока что не известно какой он по счету в списке из около 600 потенциальных пассажиров SpaceShipTwo, но сам факт свидетельствует о поддержке и дружбе двух миллиардеров.

Маск, к слову, лично наблюдал за взлетом Брэнсона с космодрома Америка в прошлое воскресенье и публиковал твиты, подбадривая своего друга. Кстати, Джефф Безос, основатель Blue Origin, также пожелал Брэнсону «отличного полета». Но на фоне заявлений его компании о том, что они отказываются признавать полет Virgin Galactic космическим, слова Безоса не кажутся такими искренними. Сам Безос отправится в космос на корабле New Shepard 20 июля.

Источник: Engadget

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