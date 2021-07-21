«Спрос очень-преочень высок». Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов





На пресс-конференции после «исторического» первого полета New Shepard с пассажирами на борту основатель Blue Origin Джефф Безос рассказал, что его компания уже получила заказы на частные полеты в космос на сумму 100 миллионов долларов.

До конца года Blue Origin планирует совершить еще два коммерческих запуска New Shepard с пассажирами в 2021 году — они могут состояться в сентябре или в октябре. Точное число участников будущих миссий (капсула рассчитана на шесть пассажиров) и их имена пока не сообщаются.

Еще один забавный момент послеполетной пресс-конференции — Джефф Безос поблагодарил всех сотрудников и клиентов Amazon. Основатель и уже бывший CEO Amazon заявил, что именно они оплатили его полет в космос.

Video: Jeff Bezos thanks Amazon employees and customers for paying for his trip to space.pic.twitter.com/HTLORzbfnY — The Recount (@therecount) July 20, 2021

20 июля американская частная космическая компания Blue Origin успешно провела первый суборбитальный полет многоразовой системы New Shepard c пассажирами на борту. В капусуле подняв четырех человек на высоту более 100 километров. В космосе побывали четыре туриста — основатель Blue Origin и богатейший человек в мире Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и 18-летний студент Оливер Дэемен (сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners, который купил билет на аукционе для себя, но в итоге решил отдать его сыну). Дэемен — первый коммерческий клиент Blue Origin и самый молодой человек, побывавший в космосе, а Уолли Фанк — самый возрастной человек, побывавший в космосе. Все подробности первого пассажирского полета New Shepard можно узнать из нашего вчерашнего материала.