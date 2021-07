«Спрос очень-преочень высок». Джефф Безос рассказал, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов

На пресс-конференции после «исторического» первого полета New Shepard с пассажирами на борту основатель Blue Origin Джефф Безос рассказал, что его компания уже получила заказы на частные полеты в космос на сумму 100 миллионов долларов.

До конца года Blue Origin планирует совершить еще два коммерческих запуска New Shepard с пассажирами в 2021 году — они могут состояться в сентябре или в октябре. Точное число участников будущих миссий (капсула рассчитана на шесть пассажиров) и их имена пока не сообщаются.

Еще один забавный момент послеполетной пресс-конференции — Джефф Безос поблагодарил всех сотрудников и клиентов Amazon. Основатель и уже бывший CEO Amazon заявил, что именно они оплатили его полет в космос.

Video: Jeff Bezos thanks Amazon employees and customers for paying for his trip to space.pic.twitter.com/HTLORzbfnY

— The Recount (@therecount) July 20, 2021