Виталий Кличко показал начало строительства метро на Виноградарь и пообещал открыть первые две станции «Мостицкая» и «Проспект Правды» в конце декабря 2021 года

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Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как будет происходить строительство новых станций метро Сырецко-Печерской ветки и рассказал о сроках запуска метро на Троещину и Виноградарь.

По его словам, в конце декабря 2021 года в эксплуатацию планируют ввести две новых станции — «Мостицкая» и «Проспект Правды». Виталий Кличко отметил, что в планах городской власти, кроме первых двух станций, строительство еще двух станций метро Сырецко-Печерской линии — «Виноградарь» и «Маршала Гречко». Протяженность нового участка с 4 станциями будет составлять почти 7,5 километров. Также построят новое электродепо, поскольку длина линии превышает 20 км.

«Никого не надо убеждать в том, насколько необходимо увеличение количества станций столичного метрополитена. Киев растет. Ежегодно в городе становится на 200 000 жителей больше. Это только по официальным данным. И метрополитен — самый массовый вид общественного транспорта. Ежедневно столичным метро пользуется более полутора миллионов пассажиров», — отметил Виталий Кличко.

Развитие линии метро предусмотрено от станции «Сырец» в направлении пересечения улиц Белицкая и Северо-Сырецкая, далее до ул. Предельной до пересечения с проспектом Правды с перспективой дальнейшего продолжения этой линии до площади Тараса Шевченко. Введение их в эксплуатацию позволит перевозить этой веткой метро 34 тыс. пассажиров в час. Общая стоимость строительства 4 станций составит, по расчетам на сегодня, более 11 млрд гривен.

При этом почти 6 млрд будет стоить городу строительство двух станций первой очереди «Мостицкая» и «Проспект Правды».

«Мы с вами находимся на строительной площадке у станции метро «Сырец», с которой начинаются основные строительные работы. Сейчас здесь проходят работы по раскрытию монтажно-демонтажных шахт и подготовка к обустройству подъемного оборудования и спуска технологического оборудования. Задача у метростроевцев четкая — делать все качественно и с соблюдением сроков. Еще раз подчеркну: в течение ближайших двух лет первые две станции метро на Виноградарь мы должны ввести в эксплуатацию! Киев развивается и меняется. И мы делаем все, чтобы обновлять и развивать городскую инфраструктуру», — подчеркнул мэр столицы.

Во время презентации Виталий Кличко отметил, что сейчас в столице реализуют сразу несколько крупных инфраструктурных проектов. Это и достройка Подольско-Воскресенского моста, и фактически строительство нового Шулявского путепровода.

Отвечая на вопрос о сроках запуска метро на Троещину, Виталий Кличко ответил, что «без строительства Подольско-Воскресенского моста ни о каком строительстве метро речи не может быть». В свою очередь полноценное строительство моста при наличии достаточного финансирования должно занять порядка 4-5 лет, тогда как автомобильное сообщение через мост обещают открыть через полтора-два года.

Всего же Киев планирует построить 5 новых станций метро и закупить более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года, потратив на это 76,4 млрд грн. Ну, а после образования «Киевской агломерации» столичные власти обещают подумать над запуском линий метро в пригороды Киева, включая Вишневое, Бучу и Ирпень.

Источник: КГГА