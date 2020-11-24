Владельцы PS5 массово жалуются на шум от самопроизвольного раскручивания дисков в приводе





Значительное количество владельцев дисковой версии PS5 жалуется на одну и ту же неприятность — достаточно сильный шум, который периодически издает дисковод Ultra HD Blu-ray с загруженным в него диском.

Что примечательно, дисковод включается произвольно и начинает активно вращать диск даже во время простоя — когда установленная с него игра не запущена. То есть, маловероятно, что это как-то связано с проверкой лицензии. Пользователи заметили, что такие случайные приступы случаются с интервалом от 45 минут до часа и длятся на протяжении десяти секунд. Все остальное время работает тихо и не доставляет какого-либо дискомфорта.

Речь отнюдь не о единичных случаях — проблема действительно носит массовый характер. На Reddit и ResetEra уже скопилось приличное количество жалоб. Первые жалобы появились сразу после выхода PlayStation 5 в США, Японии и других странах 12 ноября, но после мирового старта продаж 19 ноября они посыпались как из рога изобилия, после чего внимание на ситуацию обратили многие профильные ресурсы.

Проблема явно носит программный характер и ее, вероятно, исправят с очередным обновлением ПО. С другой стороны, сама Sony пока не делала на этот счет никаких официальных заявлений. К настоящему моменту компания уже выпустила один апдейт, улучшающий стабильность системы. Но некоторые ошибки остались и после его установки.

Между тем Business Insider выяснило, что перекупщики из Великобритании с помощью специального ПО и ботов смогли выкупить около 3,5 тыс. PS5 — этот объем превышает запасы консолей из стартовых партий многих магазинов.