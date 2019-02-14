Вместе со смартфоном Xiaomi Mi 9 будет представлен и новый роутер Xiaomi

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Официальный постер в соцсети Weibo указывает на то, что 20 февраля вместе с новым флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9 производитель анонсирует как минимум еще одну новинку. Особый интерес вызывает надпись, которую прозванная «китайской Apple» компания решила поместить на тизерную картинку. Это знаменитая фраза «One more thing», которой покойный Стив Джобс предварял анонсы неожиданных новинок на презентациях Apple.

В случае Xiaomi мы будем искренне удивлены, если этой «загадочной» новинкой окажется не роутер, поскольку тизер был опубликован именно на странице роутеров.

Увы, никаких других подробностей изображение не содержит. Но есть большая вероятность, что речь идет о том самом роутере Xiaomi со слотом для SIM-карты, фотографией которого вице-президент Xiaomi дразнил общественность в конце прошлого года (заглавное фото).

Источник: Gizmochina