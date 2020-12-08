Vodafone подвел итоги «Черной пятницы» — продажи в онлайне выросли в три раза, а в топ самых популярных смартфонов вошли Xiaomi, Samsung, Nokia и Apple
Оператор мобильной связи Vodafone Украина проанализировал итоги акции к «Черной пятнице». Посещение интернет-магазина Vodafone в период акции выросло на 183%, а продажи повысились в 3 раза. В розничных магазинах компании продажи повысились на 81% по сравнению со средними показателями до начала акции.
Больше всего акционных смартфонов было продано в Харькове. В пятерку самых больших любителей техношоппинга также вошли жители Полтавы, Днепра, Киева и Одессы. Акция не повлияла на изменение покупательских предпочтений оплаты товаров: процент покупок в кредит составил 24%, что соответствует доакционному периоду.
«Карантин выходного дня повлиял на незначительное смещение потребительской активности в будние дни. Около +10% трафика добавилось к среднебудничным показателям. В целом мы оцениваем недополученный доход за неработающие два выходных дня в около 40% от всего дохода акционного периода», – отметил Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail.
Наивысший прирост в период «Черной пятницы» наблюдался в категориях смартфоны, телевизоры и ноутбуки.
Наибольшим спросом среди украинских покупателей пользовались модели смартфонов среднего ценового сегмента и бренда Apple:
- Xiaomi Redmi Note 9 ProМоделей в линейке: 7Диапазон цен: 5 879 − 7 929 грн
- Samsung Galaxy A51Линейка Samsung Galaxy A51Моделей в линейке: 17Диапазон цен: 6 497 − 9 199 грн
- Xiaomi Redmi Note 9Моделей в линейке: 8Диапазон цен: 4 243 − 5 935 грн
- Samsung Galaxy M31Линейка Samsung Galaxy M31Моделей в линейке: 3Диапазон цен: 6 295 − 7 499 грн
- Nokia 5.3Линейка Nokia 5.3Моделей в линейке: 3Диапазон цен: 3 995 − 4 619 грн
- Apple iPhone 11Линейка Apple iPhone 11Моделей в линейке: 54Диапазон цен: 17 829 − 34 932 грн
Напомним, что с 23 по 30 ноября 2020 года в интернет-магазине и розничной сети Vodafone можно было приобрести смартфоны, гаджеты, технику и аксессуары со скидками до 70%. К акционным смартфонам Vodafone также дарил полгода оплаченной связи в тарифе SuperNet Pro.
Источник: Vodafone