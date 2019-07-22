Vodafone создаcт в Харькове систему умных парковок Smart Parking

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Оператор мобильной связи Vodafone заявил, что в рамках проекта Vodafone Smart City в Харькове будет развернута система «умных» автомобильных парковок Smart Parking, которая предоставляет водителю всю необходимую информацию в режиме реального времени. Таким образом автолюбители смогут сэкономить время и топливо на поиск места для парковки, что в результате поможет снизить общую загруженность дорог.

В частности, пользователь сможет с помощью приложения в смартфоне узнать о наличии места для парковки и оплатить услугу. Это позволяет обслуживать парковку в онлайн-режиме: контролировать оплату стоимости услуг по парковке с учетом различных тарифов, продолжительности парковки, времени суток, места и зоны парковки. Так как система предоставляет удобный сервис для оплаты, она будет способствовать увеличению доходов от предоставления услуги и системы оформления штрафов за нарушение правил парковки.

Как будет работать Smart Parking для водителя:

Водитель приближается к месту назначения и желает найти парковку неподалеку. Ориентируется на электронные дорожные указатели или информацию в телефоне о расположении свободных мест. С помощью навигатора или смартфона быстро находит ближайшие парковочные места. Оплачивает парковку с помощью смартфона или через паркомат. С помощью камеры распознавания номерных знаков шлагбаум на парковку открывается автоматически, если клиент оплатил через приложение – в случае, если речь идет о парковке закрытого типа.

Система Smart Parking должна охватить все муниципальные городские парковки Харькова, а также стать частью ситуационного центра города, который в данный момент находится на стадии разработки. В данный момент «умную» парковку развернуто на одной из площадок города в тестовом режиме.

Напомним, что проект Vodafone Smart City Kharkiv реализуется совместно с Городским советом, Офисом реформ Харькова и Kharkiv IT Cluster и предусматривает внедрение «умных» технологий в систему муниципального управления и социальной сферы общественной жизни города.

Источник: Vodafone