Vodafone Украина продлила срок действия тарифов с безлимитным трафиком Unlim 3G и Unlim 3G Plus до 31 мая 2018 года

Компания Vodafone Украина анонсировала новый срок действия тарифов линейки Vodafone Unlim 3G – до 31 мая 2018 года включительно. Данное решение было принято с учетом популярности тарифов Unlim 3G и Unlim 3G Plus среди пользователей мобильного 3G-интернета и отражает тренд роста потребления данных среди абонентов оператора.

Отметим, что тарифы Vodafone Unlim 3G и Unlim 3G Plus были введены в августе текущего года со сроком действия до 31.01.2018 г. По мнению оператора, их уникальность заключается в том, что за довольно привлекательную стоимость интернет-пользователи избавляются от подсчета потраченных гигабайт, проверок баланса и могут свободно пользоваться социальными сетями и мессенджерами, смотреть и транслировать видео, слушать онлайн-музыку и т.д.

Напомним, что тариф Vodafone Unlim 3G стоимостью 50 грн предлагает безлимитный доступ к скоростному мобильному интернету на 4 недели. Все остальные услуги в тарифе доступны за дополнительную плату: стоимость SMS и минуты звонков и на все украинские номера, включая сеть Vodafone, составит 0,20 грн, звонки за рубеж в тарифе стоят от 1 грн/мин. При этом в тарифе Vodafone Unlim 3G Plus стоимостью 75 грн за 4 недели использования включены безлимитный 3G интернет и безлимитные звонки внутри сети, а также 100 минут для звонков на другие сети.

Более детальная информация об условиях линейки Unlim 3G появится на сайте оператора в конце января 2018 г.

Источник: Vodafone