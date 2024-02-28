«Ворон»: Билл Скарсгорд и FKA Twigs на первых кадрах ремейка культового триллера 1990-х

Режиссер Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник», «Призрак в доспехах») снял ремейк фильма «Ворон», который вышел 30 лет назад. В картине 1994 года главную роль исполнил Брэндон Ли — сын легендарного Брюса Ли. В новой ленте снялся Билл Скарсгорд (дилогия «Оно», «Джон Уик», «Вечные») вместе с FKA Twigs.

Фильм «Ворон» является адаптацией комиксов Джеймса О’Барра, а также перезапуском одноименной серии фильмов. Билл Скарсгорд предстанет в образе гота-рокера Эрика Дрейвена/Ворона. Его вместе с возлюбленной Шелли (FKA Twigs) жестоко убивают, когда их настигают демоны прошлого Шелли. Оказавшись в подвешенном состоянии между живыми и мертвыми, Эрик собирается отомстить за их смерть, проходя тонкой гранью между миром природы и сверхъестественным.

Первый «Ворон» имел успех в прокате. Он собрал на домашнем рынке $50,6 млн при бюджете в $23 млн. Сандерс дает понять, что его новый фильм является совершенно другим взглядом на исходный материал Джеймса О’Барра. Хотя смерть Эрика и Шелли на экране произошла на первых минутах версии «Ворона» 1994 года, режиссер говорит, что от его версии истории стоит ожидать более равномерный баланс между светом и тьмой. В то же время он также считает картину своеобразной данью памяти Ли, который погиб во время съемок фильма 1994 года.

Новый фильм «Ворон» выйдет в прокат 7 июня 2024 года.

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