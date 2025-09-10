Сравнение Apple iPhone 17 Pro и 16 Pro: что нового появилось

Новый Apple iPhone 17 Pro и его больший аналог не только изменили внешность, но и улучшили свои возможности. Сравнение поможет определить, действительно ли нужно обновление.

Более яркий дисплей

Экраны iPhone 17 Pro и Pro Max имеют те же размеры, что и у предшественников: 6,3″ и 6,9″, соответственно. Но дисплеи стали ярче — на треть, если сравнивать максимальную яркость 3000 нит с 2000 нит (на улице). Также экраны стали прочнее благодаря Ceramic Shield 2, с втрое лучшей устойчивостью к царапинам. Ceramic Shield теперь закрывает и заднюю панель iPhone, чего не было у 16 Pro. Также в iPhone 17 Pro появился DC-dimming с возможностью регулировки.

Процессор и память

Оба iPhone 17 Pro оснащены новым процессором A19 Pro, который охлаждает «разработанная Apple испарительная камера для улучшения теплоотдачи и производительности». Тесты пока недоступны, но Apple утверждает, что A19 Pro обеспечивает «до 40% лучшую стабильную производительность, чем предыдущее поколение» (до 150% по другим данным).

Согласно характеристикам, чипы как iPhone 17 Pro, так и 16 Pro включают 6 ядер центрального процессора, 6-ядерный графический процессор и 16-ядерный NPU. GPU A19 Pro оснащен нейронными ускорителями, которых не было в составе A18 Pro. iPhone 17 Pro также имеет на 50% больше оперативной памяти — 12 ГБ по сравнению с 8 ГБ в 16 Pro. Также модель 17 Pro впервые в линейке получила накопитель данных до 2 ТБ.

Камеры

Три камеры по 48 МП позади — не единственное улучшение фотографических возможностей iPhone 17 Pro. Фронтальная камера с интеллектуальной возможностью Center Stage имеет датчик 18 МП, против 12 МП в 16 Pro. Камера имеет квадратный сенсор, что позволяет делать фотографии в портретной или альбомной ориентации, держа iPhone вертикально. Искусственный интеллект позволяет Center Stage автоматически расширять поле зрения, когда обнаруживает, что в кадре появилось больше людей.

На задней панели iPhone 17 Pro расположена основная камера, сверхширокоугольная и телеобъектив. Бренд Fusion теперь расширен на все три объектива. Наибольшие изменения претерпел телеобъектив: он получил сенсор 48 МП вместо 12 МП и тетрапризматическую конструкцию, которая и позволяет разместить больший сенсор. Телеобъектив теперь предлагает 4x и 8x оптический зум, вместо 5x у предшественника. Также есть 40x цифровое увеличение.

Новые функции съемки видео на iPhone 17 Pro включают поддержку ProRes RAW, Log 2 и Genlock. операторы смогут «точно синхронизировать видео между несколькими камерами и входами». Возможность Dual Capture позволяет одновременно снимать на переднюю и заднюю камеры.

Батарея

В ЕС Apple обнародовала точные значения емкости аккумуляторов в соответствии с законодательством. реальные тесты автономности пока не проводились, но компания заявляет о значительном приросте времени работы без подзарядки. По ее словам, iPhone 17 Pro Max демонстрирует до 39 часов воспроизведения видео или 35 часов потоковой передачи, по сравнению с 33 и 29 часами у 16 Pro Max. Обычный 17 Pro способен на 33 и 30 часов, соответственно, вместо 27 и 22 часов у прошлогоднего аппарата.

Цена линейки iPhone 17 Pro стала еще одним преимуществом — она практически не выросла, несмотря на все улучшения. Технически $1099 за минимальный iPhone 17 Pro — на $100 больше, но это компенсируют 256 ГБ памяти на начальном уровне. iPhone 17 Pro Max стоит от $1199, как и аналог в прошлом году. Конечно, 17 Pro Max за $1999 установил ценовой рекорд, но он предлагает огромные 2 ТБ для файлов.

Источник: 9to5mac