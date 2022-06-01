Всеукраинский онлайн-урок по минной безопасности для школьников

1 июня в Украине и всем цивилизованном мире отмечается Международный день защиты детей — пользуясь случаем Министерство образования и науки Украины привлекло внимание к жизненно важной минной безопасности и организовало онлайн-уроки для школьников, чтобы рассказать им, как вести себя безопасно и уберечь себя, своих друзей и родных.

Это совместная инициатива УИРО, МОН, ЮНИСЕФ, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГСЧС и Нацполиции. К проекту привлекли Лесю Юрчишин, лучший учитель гражданского образования Global Teacher Prize Ukraine 2020, которая вместе со специалистом по минной безопасности с использованием интерактивных задач и мультиков рассказала основные правила минной безопасности.

Обе трансляции для учащихся 1–4 классов и учащихся 5–11 классов уже состоялись, однако на YouTube-канале UNICEF Ukraine доступны записи обоих уроков. И мы просто обязаны поделиться этим контентом, ведь эта информация может уберечь детские жизни.

«Сегодня опасность встретить взрывоопасные предметы есть везде, где велись или еще ведутся боевые действия. Поэтому детям так важно знать, как различать такие предметы, какой опасности опасаться и как уберечь свою жизнь». МОН

С урока дети могут узнать:

как различить взрывоопасные предметы;

где может подстерегать опасность;

как совершить свои прогулки безопасными и каких правил соблюдать;

какие знаки предупреждают нас об опасности.

Всеукраинский онлайн-урок по минной безопасности для учащихся 1-4 классов

https://www.youtube.com/watch?v=jqcvIodVuN8

Всеукраинский онлайн-урок по минной безопасности для учащихся 5–11 классов

https://www.youtube.com/watch?v=EQtzoak4HSg

Недавно ГСЧС запустила мобильное приложение «Розмінування України» для сообщения о минировании и взрывоопасных предметах.