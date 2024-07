Пророческое видео Стива Джобса 1983 года впервые опубликовали онлайн

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания Steve Jobs Archive впервые опубликовала видео выступления 28-летнего Стива Джобса на Международной конференции дизайна в Аспене, штат Колорадо, 1983 года. Ранее эти кадры нигде не публиковались.

Речь Стива Джобса была сосредоточена на будущем компьютеров и том, как они изменят повседневную жизнь людей.

Steve Jobs Archive была создана в 2022 году вдовой Лорен Пауэлл Джобс, Тимом Куком и Джонни Айвом. Компания создала сайт, содержащий коллекцию цитат, фотографий, видео и электронных писем Джобса. Также компания предлагает стипендии молодым создателям, которые хотят пойти по его стопам.

Новая страница содержит вступление от Джони Айва, который возглавлял отдел дизайна в Apple более двух десятилетий и был близким другом Джобса:

«Стив редко посещал дизайнерские конференции. Это был 1983 год, до запуска Mac, и это были относительно ранние дни Apple. Я считаю, что дух захватывает, насколько глубоким было его понимание драматических изменений, которые должны были произойти, когда компьютер станет общедоступным. Конечно, он был не только пророческим, но и фундаментальным в определении продуктов, которые навсегда изменят нашу культуру и нашу жизнь. … Стив отмечает, что усилия по дизайну в США в то время были сосредоточены на автомобилях, мало внимания или усилий уделялось бытовой электронике. … Во время выступления Стив предсказывает, что к 1986 году продажи ПК превысят продажи автомобилей, и что в следующие десять лет люди будут проводить больше времени с ПК, чем в автомобиле. Для начала 1980-х это были абсурдные заявления. Описывая то, что он видит как неизбежность того, что эта новая категория станет распространенной, он просит помощи у дизайнеров в аудитории. Он просит, чтобы они начали думать о дизайне этих продуктов, потому что хорошо или плохо разработанные, они все равно будут сделаны. … Революция, которую Стив описал более 40 лет назад, конечно же, произошла, отчасти из-за его глубокой приверженности определенного рода гражданской ответственности. Он заботился, выходя за пределы любого функционального императива. Это была его победа за красоту, за чистоту и, как он говорил, за то, что он проклят. Он искренне верил, что, делая что-то полезное, привлекательное и красивое, мы выражаем свою любовь к человечеству.»

На странице The Objects of Our Life можно найти больше информации о речи Джобса, а также просмотреть фотографии и экспонаты того времени. Полное видео выступления Джобса можно найти внизу страницы.

