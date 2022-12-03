Вы неправильно их тестировали: PCI-SIG возложила вину за плавление кабелей 12VHPWR на NVIDIA и её партнёров

Некоторое время назад ресурс GamersNexus заявил, что причиной плавления кабелей и адаптеров питания в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 было неправильное подключение пользователями. Позже NVIDIA подтвердила, что расплавление происходило в результате ошибок при подключении кабелей – когда пользователи не до конца подключали коннектор в разъёме. Иными словами, вину за происшествия с видеокартами негласно возложили на пользователей. Но организация по стандартизации PCI-SIG придерживается иной точки зрения.

В PCI-SIG считают, что NVIDIA и партнёры должны были учесть возможность неполного подключения кабеля. Производители видеокарт «должны принять все надлежащие и разумные меры для обеспечения безопасности конечных пользователей, включая тестирование выявленных проблемных случаев», — говорится в заявлении PCI-SIG.

«Напоминаем членам, что спецификации PCI-SIG предоставляют необходимую техническую информацию для функциональной совместимости и не касаются надлежащей конструкции, методов производства, материалов, испытаний на безопасность, допусков по безопасности или качества изготовления. При внедрении спецификации PCI-SIG Участники несут ответственность за проектирование, производство и тестирование, включая тестирование безопасности, своей продукции», — утверждает PCI-SIG, снимая с себя какую-либо ответственность.

Организация PCI-SIG разработала стандарт 12VHPWR и надеялась, что новый разъём станет стандартом для видеокарт с интерфейсом PCIe 5.0. Но этого может не произойти, если общественность будет воспринимать его как небезопасное решение.

Источник: The Verge