Видеокарты NVIDIA RTX 40xx массово перегреваются из-за некачественной термопасты — исследователь рекомендует замену

Партнеры NVIDIA по изготовлению видеокарт якобы используют дешевую термопасту в RTX 40xx, что вызывает их перегрев. Это утверждает известный немецкий ремонтник и энтузиаст Игорь Валлоссек.

Низкое качество термопасты переросло в серьезную проблему для многих владельцев NVIDIA RTX 40xx. Температура видеокарт достигает более 100 °C, что вызывает резкий рост скорости вентилятора почти до 100%. Термопаста работает хорошо в первые дни, но быстро деградирует за месяцы (даже не годы).

Igor’s Lab начала получать отчеты читателей о низкой эффективности охлаждения их видеокарт. В статьях, посвященных RTX 4080 Gallardo и RTX 4080 TUF Gaming, Игорь Валлоссек обнаружил, что единственной причиной проблем является некачественная термопаста. Ее замена сразу нормализовала температуру.

В ходе исследования выявлено, что большинство, если не все, партнеры NVIDIA используют одного поставщика термопасты. Компания поставляет дешевую термопасту, которая портится гораздо быстрее, чем это было раньше.

Чтобы подтвердить плохое качество, Валлоссек протестировал термопасту с совершенно новой RTX 4080 Gallardo. Во время тестирования на 60 °C Валлоссек обнаружил, что эффективность пасты при очень низкой толщине слишком хороша, чтобы быть правдой. Однако теплопроводность пасты RTX 4080 Gallardo ухудшается при более густом нанесении. Более толстые слои превращают из выдающейся в обычную, как у Arctic MX-6.

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Валлоссек исследовал термопасту под микроскопом. Это действительно была дешевая паста со странной масляной смесью в составе, которая высыхает за считанные минуты, если вытереть ее пальцем. Она также содержит частицы размером до 16 мкм — слишком большие термопасты. Массивные частицы оксида алюминия были добавлены в пасту, чтобы легко достичь более высокой теплопроводности в краткосрочной перспективе. Но они должны быстро снизить его эффективность в долгосрочной перспективе. Частицы создают достаточно пространства, чтобы маслянистое вещество быстро испарялось.

Проблему сравнительно легко решить заменой термопасты, она е недорогой. Однако нужно иметь навыки в разборке видеокарт, и это не то что должны были бы делать владельцы устройств за $1000 или больше.

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Источник: Igor`s Lab

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