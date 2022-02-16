Вышел первый геймплейный трейлер Dune: Spice Wars — стратегии с 4X-элементами, вдохновленной вселенной Фрэнка Герберта

Французская студия Shiro Games, известная по компьютерной стратегии Northgard, опубликовала дебютное геймплей-видео Dune: Spice Wars, одной из самых ожидаемых игр этого года. Это ПК-стратегия в реальном времени с 4X-элементами. Игра появится в раннем доступе в текущем году (более точной даты пока нет).

В трейлере показаны основные игровые механики: выживание, разведка местности, поиск и соблюдение баланса ресурсов, дипломатия, политика с ее интригами, сражения, развитие инфраструктуры и т.д. Все будет происходить на одной большой карте. Показан и Песчаный червь — Шай-Хулуд.

В Dune: Spice Wars будет несколько фракций, включая Дом Атрейдес и Дом Харконнен. Игроку в рамках модели 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай) предстоит завоевать власть над Дюной и ее ценнейшим ресурсом — спайсом.

Анонс Dune: Spice Wars состоялся на TGA 2021. Первая Dune вышла в 1992 году на ПК и Amiga, а в 1993 году — было переиздание на CD для ПК и Mega-CD. В этой RTS использовались также образы персонажей и материалы из экранизации одноименной книги Фрэнка Герберта Дэвидом Линчем в 1984 году. Вторая игра называлась Dune: The Battle For Arrakis («Битва за Арракис»). Ее релиз также состоялся в 1992 году на платформах Amiga и Sega Mega Drive, а также на ПК в Европе. Она оказала существенное влияние на развитие жанра стратегий в реальном времени.