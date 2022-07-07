Вышел первый трейлер комедии «Клерки 3» / Clerks III, премьера состоится в сентябре 2022 года

После ряда проблем, которые чуть не превратились в производственный ад, третья часть комедии «Клерки» наконец практически готова к релизу. Первая часть трилогии вышла в далеком 1994 году, сиквел выпустили в 2006 году и вот наконец хорошо знакомые зрителю герои в последний раз соберутся вместе.

Сценаристом, режиссером и продюсером (и конечно же исполнителем роли Молчаливого Боба) выступил Кевин Смит, запустивший данную франшизу. По сюжету один из главных героев попадает в больницу с сердечным приступом (очевидный намек на такой же случай с Кевином Смитом), после чего решает переосмыслить свою жизнь и заодно снять фильм о ней.

Премьера картины «Клерки 3» / Clerks III состоится в сентябре 2022 года.

Источник: Клерки