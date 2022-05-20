Вышел трейлер 3 сезона супергеройского сериала The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла». Премьера — 22 июня на Netflix

Во втором сезоне «Академии Амбрелла» братьям и сестрам Харгривз едва удалось предотвратить апокалипсис в будущем, побывав в 1963 году. Они считали, что все исправили. Но вернувшись в свое время, Харгривзы поняли, что ошибались. Это можно понять по первому трейлеру третьего сезона «Академии Амбрелла». Премьера состоится 22 июня на стриминговом сервисе Netflix.

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Оказывается, путешествие во времени членов «Академии Амбрелла» привело к временному парадоксу и рождению альтернативных версий героев. В новой реальности «Академия Амбрелла» не была создана, а «зонтикам» придется столкнуться с детьми из конкурирующей «Академии Воробья». И Бен окажется на стороне врага… Как и их Бен, Бен из новой реальности обладает способностью создавать чудовищные щупальца.

В новом сезоне сменившая пол Эллен Пейдж (ныне Эллиот) сыграет не Ваню, а Виктора Харгривза, который осознал свою истинную силу.