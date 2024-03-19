Новости Кино 19.03.2024 в 13:11 comment views icon

Вышел украинский трейлер экшена «Пробивной чувак» с Биллом Скарсгардом. Премьера — 16 мая

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вышел украинский трейлер экшена «Пробивной чувак» с Биллом Скарсгардом. Премьера — 16 мая

Главный герой — глухонемой парень, который стремится отомстить за свою семью, убитую в реалити-шоу, и начинает тяжелые тренировки, чтобы стать безжалостным киллером.

«Рейтинги шоу, где люди убивают друг друга самыми причудливыми способами, стремительно взлетели до небес! Однако организаторы этого проекта перешли черту, когда убили семью 9-летнего мальчика. Теперь он готов на все ради мести. Его план довольно прост. Сначала вырасти и стать сильнее. Затем пройти тренировку у сумасшедшего мастера боевых искусств. И, наконец, грандиозно вернуться на кровавое шоу, чтобы устроить эффектную расплату!», — говорится в официальном синопсисе.

Главную роль в фильме играет Билл Скарсгард, известный по дилогии «Оно» (он также появится как ведущий персонаж в римейке «Ворона»). Среди остальных актеров — Шарлто Копли («Робот Чаппи»), Мишель Докери («Джентльмены»), Ико Ювайс («Звездные войны: Пробуждение силы»), Фамке Янссен (франшиза «Люди Икс») и Джессика Рот («Ла-Ла Ленд», дилогия «Счастливого дня смерти»).

Срежиссировал фильм Мориц Мор («Акуми»), а сценарий писали Аренд Реммерс и Тайлер Бертон Смит («Детские игры»). Продюсерами выступают Сэм Рэйми («Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия») и Рой Ли.

В украинских кинотеатрах «Пробивной чувак» (оригинальное название — «Boy Kills World») стартует 16 мая.

Трейлер

Постер

Вийшов український трейлер екшену «Пробивний чувак» з Біллом Скашґордом. Прем'єра — 16 травня

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