Вышло обновление для Assassin’s Creed Valhalla: добавлены самый низкий уровень сложности и поддержка грядущего дополнения Dawn of Ragnarok (+ патч)

Ubisoft выпустила титульное обновление 1.5.0 для Assassin’s Creed: Valhalla. Оно будет развернуто на всех поддерживаемых платформах в течение 22 февраля. В рамках него появится режим сложности под названием «Сага», который максимально упростит прохождение игры. Уровень врагов не будет расти вместе с уровнем игрока. В стесл-режиме увеличено время на выполнение действий.

Пользователи также смогут в настройках изменять количество получаемого урона, наносимого урона, силу хила, регенерацию адреналина, запас здоровья противников.

Обновление Assassin’s: Creed Valhalla также включает патч со многими исправлениями, в том числе режима скрытности. Уменьшено время загрузки при переходе от «Речных рейдов» к Равенсторпу. Добавлена ​​поддержка нового дополнения Dawn of Ragnarok, которое выйдет 10 марта на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, ПК, Stadia и Amazon Luna. И многое другое.

Размеры обновления с исправлениями:

Xbox Series X|S: 12,27 ГБ

Xbox One: 9,84 ГБ

PlayStation 5: 3,60 ГБ

PlayStation 4: 7,94 ГБ

ПК: 15,09 ГБ

Кстати, в Ubisoft Store проходит ограниченная по времени распродажи игр серии Assassin’s Creed в честь сотрудничества со знаменитым иллюстратором комиксов Валерией Фавочча. Скидка составит до 60% на Assassin’s Creed Valhalla, до 75% — на Assassin’s Creed Odyssey и до 80% — на Assassin’s Creed Origins.