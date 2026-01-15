Вышли глобальные Redmi Note 15: 5 недорогих смартфонов Xiaomi для всего мира

Xiaomi официально вывела на европейский и глобальный рынок серию смартфонов Redmi Note 15. Новинки уже доступны в Европе, а на старте продаж компания предлагает заметные скидки. Линейка включает сразу пять моделей (а не четыре, как ожидалось ранее) — от доступного Redmi Note 15 4G до флагманского Redmi Note 15 Pro+ 5G. Новинки работают на HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 4G пришел на смену Redmi Note 14 4G, предложив обновленный дизайн и лучшие характеристики. Например, процессор MediaTek Helio G99 Ultra заменили на более новый G100 Ultra. Чип дополняют до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2.

AMOLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма имеет разрешение 1080p, частоту 120 Гц и обеспечивает яркость 3200 нит. Камера на задней панели включает 108-мегапиксельный главный модуль с 1/1,67-дюймовым сенсором и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА-ч.

Xiaomi оценила Redmi Note 15 4G от €199 за версию 6/128 ГБ.

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G заменил Redmi Note 14 5G и сохранил 6,77-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, но пиковую яркость повысили до 3200 нит. Процессор заменили на Snapdragon 6 Gen 3, который, по бенчмаркам, обеспечивает около 20% прироста производительности по сравнению с предшественником.

Смартфон сохранил 108 Мп основную камеру, 8 Мп ультраширокоугольный модуль и 20 Мп фронтальную камеру. Однако аккумулятор увеличили до 5520 мА-ч (против 5110 мА-ч у предшественника), хотя мощность зарядки оставили на уровне 45 Вт.

Цена Redmi Note 15 5G в Европе стартует с €249,90 за конфигурацию 6/128 ГБ, а за версию 8/256 ГБ придется заплатить €279,90.

Redmi Note 15 Pro 4G

Модель Redmi Note 15 Pro 4G не может похвастаться большим количеством нововведений. Устройство сохранило основные параметры дисплея (AMOLED, 6,67 дюйма, 1080p, 120 Гц), лишь повысив пиковую яркость до 3200 нит. Камеры остались вообще без изменений: 200 Мп основная, 8 Мп ультраширокоугольная и 32 Мп фронтальная.

Процессор обновили с MediaTek Helio G100 Ultra до Helio G200 Ultra, который не обещает большого скачка производительности. Единственное существенное улучшение касается батареи. Ее емкость выросла с 5500 мА-ч до 6500 мА-ч. Мощность проводной зарядки составляет 45 Вт.

В Европе цена Redmi Note 15 Pro 4G стартует с отметки €349,90 за конфигурацию памяти 8/256 ГБ.

Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi обновила дизайн Redmi Note 15 Pro 5G, теперь смартфон более плоский, без изогнутого дисплея. Экран увеличился до 6,83 дюйма, а разрешение выросло до 2772×1280 пикселей. Процессор Dimensity 7400 Ultra обеспечивает умеренный рост производительности по сравнению с Dimensity 7300 Ultra в предыдущем поколении. Существенно возросла емкость батареи — с 5110 мА-ч до 6580 мА-ч.

Вместе с тем мощность зарядки осталась на прежнем уровне 45 Вт. Смартфон сохранил камеры с разрешением 200 Мп + 8 Мп + 20 Мп.

В Европе смартфон Redmi Note 15 Pro 5G стоит €379 независимо от объема памяти. Сейчас цена одинакова для версий 8/256 ГБ и 8/512 ГБ памяти.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Флагман серии Redmi Note 15 Pro+ 5G получил 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 2722×1280 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 3200 нит. Эта модель может похвастаться процессором Snapdragon 7s Gen 4 батареей емкостью 6500 мА-ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Камеры — 200 Мп основная, 8 Мп ультраширокая и 32 Мп фронтальная.

В Европе цена Redmi Note 15 Pro+ 5G составляет €499 для обеих конфигураций памяти: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Источник: notebookcheck 1, 2, 3, 4, 5