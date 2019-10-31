Высокие продажи Galaxy Note10 сгладили падение прибыли Samsung Electronics из-за спада в полупроводниковом бизнесе





Компания Samsung Electronics опубликовала финансовый отчёт о результатах работы в третьем квартале 2019 года. Финансовые показатели компании ухудшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за продолжающегося замедления на рынке микросхем памяти, а именно это направление было основным источником прибыли для Samsung.

В отчётном периоде совокупный доход Samsung Electronics составил около $53 млрд, что на 5% меньше показателя третьего квартала 2018 года. При этом почти половину всего дохода принесло мобильное направление бизнеса – $25 млрд. Это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль данного сегмента выросла на 32% и достигла уровня $2,5 млрд.

Samsung заявляет, что рост доходов мобильного направления бизнеса объясняется высокими объёмами продаж смартфонов Galaxy Note10 и A-Series. Кроме того, компания смогла добиться роста прибыльности для более массовых устройств. Samsung не раскрывает отдельных показателей продаж, но, в частности, говорит, что Galaxy Note10 продаётся лучше, чем Galaxy Note9. Бизнес по выпуску дисплеев также продемонстрировал небольшой рост прибыли благодаря успешным продажам небольших и средних OLED-панелей, что позволило незначительно компенсировать спад в сегменте телевизионных панелей. Собственный телевизионный бизнес Samsung показал спад доходов.

В целом, по итогам третьего квартала 2019 года компания Samsung Electronics получила операционную прибыль в сумме $6,71 млрд, что на 56% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Источник: The Verge