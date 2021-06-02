Warner Bros. Discovery — название нового совместного предприятия WarnerMedia и Discovery

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Слоган объединенной компании — «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of» — отсылает к детективу Warner «Мальтийский сокол» 1941 года.

На всеобщем собрании сотрудников руководство впервые после анонса сделки AT&T и Discovery раскрыло название совместного предприятия — Warner Bros. Discovery. То есть, да, руководство новой компании решило просто объединить название обеих компаний.

«Новое название сочетает столетнее наследие Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, который всегда ярко олицетворял честность, инновации и вдохновение». Дэвид Заслав, руководитель Discovery и будущий гендиректор Warner Bros. Discovery

17 мая WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии в рамках сделки на 43 миллиарда долларов, которую планируют закрыть в первой половине 2022 года. В состав Warner Bros. Discovery войдет кинокомпания Warner Bros. и ее телевизионные подразделения, DC Entertainment вместе с киностудией и издательством, кабельная сеть HBO, онлайн-кинотеатр HBO Max, телеканал Discovery Channel, стриминговый сервис Discovery+, а также каналы CNN, TNT и TBS. Ожидается, что вместе у WarnerMedia и Discovery больше шансов на успех на стремительно развивающемся рынке онлайн-кинотеатров.

После завершения слияния акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании. Действующий руководитель Discovery Дэвид Заслав перейдет на должность генерального директора нового СП, а какую позицию займет глава WM Джейсон Килар по-прежнему неизвестно.