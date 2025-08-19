banner
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой

Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой

23 апреля 2025 года Microsoft подала патентную заявку для регистрации складного устройства под названием KICKSTAND FOR OPENING FOLDABLE COMPUTING DEVICE. В отличие от предыдущих разработок, этот документ вызывает особый интерес, ведь показывает концепт складного смартфона с подставкой в стиле Surface Pro. Важный момент — патент подали совсем недавно, тогда как большинство подобных документов обычно датируются пятью годами назад.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патент 7 августа 2025 года, но в открытый доступ он попал только в этот уикенд. Документ содержит 37 страниц, и в нем четко раскрываются технические детали устройства.

В заявке Microsoft описывает, что можно создать первую рамку (первый экран), которая соединяется со второй рамкой (вторым экраном). Именно во второй рамке размещается подставка. Подставка является одной из самых ярких особенностей линейки Surface Pro: она позволяет использовать планшет как ноутбук или даже настольный ПК.

Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою
Чертеж складного смартфона Microsoft / USPTO

Компания стремится применить этот подход и к складным смартфонам. Идея в том, чтобы телефон мог стоять на столе самостоятельно, а пользователь подключал клавиатуру, мышь и работал в «почти ПК-режиме». Это вписывается в видение Surface как мобильного универсального устройства, хотя под нынешним руководством Microsoft эта стратегия может меняться.

По информации Windows Latest, запатентованный гаджет использует продвинутую шарнирную систему и дополнительные механизмы: пружинный фиксатор или небольшой моторизованный замок. В разложенном состоянии магнитные пары удерживают устройство открытым и стабильным.

Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою
Чертеж складного смартфона Microsoft / USPTO

Интересно, что Microsoft хочет реализовать открывание одной рукой — редкая функция среди складных телефонов. А подставка, закрепленная на второй рамке, позволит удобно читать, смотреть видео или проводить видеозвонки с устройством на столе. Это вполне согласуется с концепцией Microsoft 365, которая продвигает гибкие сценарии работы и досуга.

Согласно чертежам в патенте, подставка состоит из двух пластин. Верхняя пластина — это та часть, на которую вы нажимаете пальцем, чтобы разложить механизм. Нижняя пластина шарнирно соединена с верхней и образует «ножку» подставки в открытом состоянии.

Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою
Чертеж складного смартфона Microsoft / USPTO

Система использует магниты для плавного перехода от закрытого к открытому положению. В документах объясняется, что магниты сдвигают всю конструкцию ближе к шарниру устройства. Благодаря этому подставка становится по центру и получает поддержку от веса самого смартфона. Такой подход обеспечивает статическую стабильность — простыми словами, телефон на столе стоит уверенно и не шатается.

Microsoft также объясняет, почему подставка может стать решающим преимуществом перед нынешними складными телефонами, такими как Galaxy Fold, Flip или даже Surface Duo. В случае Duo корпус можно было поворачивать на 180 градусов, а некоторые модели конкурентов предлагали и поворот на 360 градусов. Но часто эти устройства не оправдывали ожиданий: например, невозможно было удобно зафиксировать телефон под углом для просмотра фильма или чтения. Microsoft считает, что тонкая подставка окончательно решит эту проблему.

Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою
Чертеж складного смартфона Microsoft / USPTO

В патенте указано, что пользователь может легко открыть устройство и одновременно разложить подставку. Магниты фиксируют обе половины корпуса в открытом состоянии для максимальной устойчивости.

Пока неизвестно, планирует ли Microsoft выпускать складной смартфон с подставкой, который описан в этой патентной заявке.

Источник: windowslatest

